gurugram palwal rainwater drain nuh barren land farmers benefit haryana irrigation project नूंह की बंजर भूमि पर बढ़ेगी पैदावार? गुरुग्राम से पलवल तक नाला बनाने का प्लान, किसानों की होगी मौज
नूंह की बंजर भूमि पर बढ़ेगी पैदावार? गुरुग्राम से पलवल तक नाला बनाने का प्लान, किसानों की होगी मौज

नूंह जिले की बंजर भूमि में अब खेती की नई उम्मीद जगी है। सिंचाई के लिए स्थायी पानी मिलने पर किसान यहां भी खेती कर सकेंगे। बरसाती पानी की निकासी के लिए गुरुग्राम से वाया नूंह जिला पलवल की यमुना तक बनाए जाने वाले नाले से यह संभव होगा।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नूंह। सरसमलSun, 5 Oct 2025 03:17 PM
हरियाणा के नूंह जिले की बंजर भूमि में अब खेती की नई उम्मीद जगी है। सिंचाई के लिए स्थायी पानी मिलने पर किसान यहां भी खेती कर सकेंगे। बरसाती पानी की निकासी के लिए गुरुग्राम से वाया नूंह जिला पलवल की यमुना तक बनाए जाने वाले नाले से यह संभव होगा। ऐसा होने पर नूंह के किसानों की बरसों पुरानी मांग पूरी होने की आस बढ़ गई है।

गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में गुरुग्राम की जलभराव समस्या के स्थायी समाधान पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि गुरुग्राम से सोहना, नूंह और पलवल होते हुए यमुना नदी तक एक नया बरसाती नाला बनाया जाएगा। इस परियोजना से नजफगढ़ नाला पर दबाव घटेगा और नूंह जिले में जल की उपलब्धता बढ़ेगी।

डीपीआर बनाने के निर्देश

अधिकारियों को एक महीने में परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह योजना केवल शहरों के जलभराव की समस्या का समाधान नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबंधन और खेती की दिशा बदलने वाला कदम है।

नूंह जिले में लगभग 2.7 लाख हेक्टेयर भूमि खेती योग्य है। यहां के किसान मुख्य रूप से गेहूं, सरसों, ज्वार और बाजरा जैसी फसलों की खेती करते हैं, लेकिन बारिश पर निर्भरता के कारण खेती सीमित रह जाती है। जिले में दस रजवाहे हैं, जिनमें गुरुग्राम नहर का पानी जाता है। इस नहर की क्षमता 2200 क्यूसेक है, लेकिन इसमें एक हजार क्यूसेक से भी कम पानी रहता है। इस पानी में हरियाणा और राजस्थान दोनों का हिस्सा होता है।

किसानों ने जताई उम्मीद और खुशी

स्थानीय किसानों ने इस परियोजना का स्वागत किया है। गांव अड़बर के किसान सूबेदार ने बताया कि नूंह के किसान लंबे समय से नहर की मांग कर रहे थे। बरसाती पानी का नाला बनने से खेतों को सिंचाई के लिए स्थायी पानी मिलेगा। इससे पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आय में सुधार होगा। किसान साहून का कहना है कि नूंह की जमीन उपजाऊ है, लेकिन पानी की कमी के कारण उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। यह योजना किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

अधिकारियों की निगरानी में होगी परियोजना की प्रगति

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में इस परियोजना की प्रगति पर टीम हरियाणा के मंत्री राव नरबीर सिंह निगरानी रखेंगे। विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे रिपोर्ट समय पर तैयार करें और प्रभावित क्षेत्रों में किसानों से चर्चा करें। अधिकारियों का कहना है कि यह परियोजना लागू होने के बाद नूंह और आसपास के जिलों में जल प्रबंधन की तस्वीर बदल जाएगी।