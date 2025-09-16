gurugram pachgaon metro dpr ready how many station and route length गुड़गांव सेक्टर-56 से पचगांव तक मेट्रो की डीपीआर तैयार, कितनी लंबाई और कितने स्टेशन होंगे, Ncr Hindi News - Hindustan
गुड़गांव सेक्टर-56 से पचगांव तक मेट्रो की डीपीआर तैयार, कितनी लंबाई और कितने स्टेशन होंगे

हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (एचएमआरटीसी) की तरफ से सेक्टर-56 से पचगांव तक मेट्रो परियोजना की डीपीआर तैयार हो गई है। अब मंजूरी के लिए इसे अगले माह मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। एचएमआरटीसी के प्रबंध निदेशक ने यह जानकारी दी।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/गुरुग्रामTue, 16 Sep 2025 08:13 AM
पिछले साल नवंबर में एचएमआरटीसी से इस परियोजना की शुरुआती (ड्राफ्ट) डीपीआर को मंजूरी मिली थी। परियोजना पर करीब साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी। सोमवार को हरियाणा के मुख्य सचिव और एचएमआरटीसी के अध्यक्ष अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान सेक्टर-56 से पचगांव मेट्रो परियोजना को मंजूरी के लिए रखा गया।

बोर्ड की मुहर लगने के बाद अब एचएमआरटीसी की तरफ से इस परियोजना को एक बार एचएसआईआईडीसी के समक्ष सुझाव या आपत्ति के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि यह ग्लोबल सिटी के समीप से निकलेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री के समक्ष इस परियोजना को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इस परियोजना के निर्माण पर अधिकांश राशि हरियाणा सरकार की तरफ से खर्च की जाएगी।

एचएमआरटीसी के प्रबंध निदेशक चंद्रशेखर खरे ने बताया कि आने वाले कुछ सालों में गुरुग्राम के सभी क्षेत्रों को मेट्रो से जोड़ दिया जाएगा। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो परियोजना के तहत निर्माण शुरू हो चुका है। पचगांव मेट्रो की डीपीआर बन चुकी है।

बैठक में एचएमआरटीसी के प्रबंध निदेशक ने रिपोर्ट रखी कि डीएमआरसी से रैपिड मेट्रो का संचालन वापस लेकर गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के सुपुर्द करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। जब तक जीएमआरएल को जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं सौंप दी जाती, तब तक डीएमआरसी-जीएमआरएल की तरफ से संयुक्त रूप से संचालन किया जाएगा।

28 स्टेशन बनाए जाएंगे

करीब 35.5 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के तहत 28 मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। पहला स्टेशन सेक्टर-56 में रैपिड मेट्रो स्टेशन के समीप गोल्फ कोर्स रोड पर बनेगा। इसके बाद सेक्टर-61, 62, नरवाना कंट्री, सेक्टर-66, वाटिका चौक, सेक्टर-69, 70, 75, खेड़की दौला, सेक्टर-36ए, सेक्टर-88, 84, 85, 89, 86, 90, 91, सेक्टर-एम-15, एम-14, एम-नौ, एम-आठ, सेक्टर-पी-चार, पी-सात से होता हुआ अंतिम स्टेशन पचगांव में बनेगा।

यशो भूमि से इफ्को चौक मेट्रो रूट का अध्ययन होगा

एचएमआरटीसी अध्यक्ष अनुराग रस्तोगी ने प्रबंध निदेशक डॉ. चंद्रशेखर खरे को निर्देश जारी किए हैं कि डीएमआरसी की तरफ से यशो भूमि मेट्रो स्टेशन से इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन को जोड़ने की योजना के तहत अध्ययन किया जाए। डीएमआरसी ने 11 किमी लंबाई के इस रूट के तहत डीपीआर तैयार करने की मंजूरी मांगी है।

दो रूट की डीपीआर बनेगी

एचएमआरटीसी ने दो मेट्रो रूट की डीपीआर को तैयार करने की जिम्मेदारी राइट्स लिमिटेड को सौंप दी है। अगले तीन से चार महीने में राइट्स की तरफ से यह डीपीआर तैयार करके एचएमआरटीसी को सौंप दी जाएगी।