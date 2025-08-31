Gurugram Orris builder three societies residents protest on streets for 24 meter road what is the reason behind it गुरुग्राम में ओरिस बिल्डर के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग 3 सोसाइटियों के लोग, क्या है विरोध की वजह, Ncr Hindi News - Hindustan
Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। दीपक आहूजाSun, 31 Aug 2025 12:20 PM
गुरुग्राम में ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए सेक्टर-85 स्थित ओरिस कारनेशन, ओरिस एस्टर कोर्ट और ओरिस एस्टर प्रीमियर के सैकड़ों लोगों ने रविवार को सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। इन सोसाइटियों के निवासियों का आरोप है कि फ्लैट बेचते समय 24 मीटर सड़क दिखाई गई थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। इससे आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप गया कि फ्लैट्स बेचते समय ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर ने उन्हें पूर्ण रूप से कार्यशील 24 मीटर संपर्क मार्ग दिखाया था। यह भी आश्वासन दिया गया था कि यह मेन रोड से जुड़ रहा है, जिससे उन्हें आवागमन में दिक्कत नहीं होगी। अब सभी फ्लैट को बेचने के बाद अचानक इस सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया है।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें पता चला है कि बिल्डर और भूमि मालिकों के बीच कोई आंतरिक समझौता था। इसके बारे में खरीदारों को जानबूझकर अंधेरे में रखा गया। उन्होंने कहा कि अब 7,000 निवासी और 800 से अधिक स्कूली छात्र गांव के तंग और असुरक्षित रास्ते से आवागमन करने को मजबूर हो रहे हैं।

लोगों ने कहा कि इसके चलते उनका यात्रा समय भी 20–30 मिनट तक बढ़ गया है। छात्रों, महिलाओं, बुजुर्गों और ऑफिस जाने वालों को भारी परेशानी हो रही है। विशेषकर वरिष्ठ नागरिक, स्कूली बच्चे एवं ऑफिस जाने वाले हर दिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

इसके अलावा इमरजेंसी सेवाएं एम्बुलेंस, दमकल, सार्वजनिक परिवहन बाधित हो गया है। इस मामले में मानेसर के आयुक्त से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मजबूरीवश उन्हें आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा है। उनकी मांग है कि इस अवरोध को तुरंत हटवाकर 24 मीटर संपर्क मार्ग को पुनः शुरू करवाया जाए।