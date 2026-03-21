गुरुग्राम में नर्स के मर्डर का खुलासा; पति ने मायके में ही इंजेक्शन लगाकर मार डाला, दहेज के लिए करता था पिटाई
गुरुग्राम में एक नर्सिंग होम में काम करने वाले युवक ने अपनी ही पत्नी को कथित तौर पर इंजेक्शन लगाकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक महिला भी पेशे से नर्स थी। पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई करते हुए आरोपी पति 26 वर्षीय अरुण शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।
गुरुग्राम में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नर्सिंग होम में काम करने वाले युवक ने अपनी ही पत्नी को कथित तौर पर इंजेक्शन लगाकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक महिला भी पेशे से नर्स थी। पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई करते हुए आरोपी पति 26 वर्षीय अरुण शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।
शादी के बाद सामने आया असली रूप
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अरुण शर्मा और मृतका काजल दोनों ही एक नर्सिंग होम में काम करते थे। काम के दौरान ही दोनों में दोस्ती हुई और फिर चार महीने पहले नवंबर 2025 में उन दोनों ने शादी कर ली थी। हालांकि, शादी के कुछ समय बाद ही अरुण का असली रूप उसके सामने आ गया। वह नशे का आदी था और दहेज के लिए अपनी पत्नी को लगातार प्रताड़ित करने लगा। पैसों की मांग को लेकर वह छोटी-छोटी बातों पर मारपीट करता था।
आरोपी ने पुलिस के सामने कबूला अपराध
मृतका काजल के भाई द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, आरोपी अरुण और उसकी बहन 4 मार्च 2026 से गढ़ी हरसरू में उनके पास ही रह रहे थे। 17 मार्च की रात अरुण ने नशे की हालत में पत्नी के साथ मारपीट की। अगले दिन सुबह 18 मार्च को वह अपनी पत्नी को बात करने के बहाने नीचे के कमरे में ले गया। कुछ समय बाद महिला बेहोश मिली और उसकी नाक से खून निकल रहा था। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसने पत्नी को एक इंजेक्शन लगाया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
गुरुग्राम सेक्टर-93 पुलिस चौकी के इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर प्रदीप और उनकी टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्य जुटाए और 20 मार्च 2026 को आरोपी अरुण शर्मा को सेक्टर-89 से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मूल रूप से गाजियाबाद का रहने वाला है और वर्तमान में दिल्ली के अशोक नगर में रह रहा था।