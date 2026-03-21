Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गुरुग्राम में नर्स के मर्डर का खुलासा; पति ने मायके में ही इंजेक्शन लगाकर मार डाला, दहेज के लिए करता था पिटाई

Mar 21, 2026 02:47 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, गौरव चौधरी
share

गुरुग्राम में एक नर्सिंग होम में काम करने वाले युवक ने अपनी ही पत्नी को कथित तौर पर इंजेक्शन लगाकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक महिला भी पेशे से नर्स थी। पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई करते हुए आरोपी पति 26 वर्षीय अरुण शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।

गुरुग्राम में नर्स के मर्डर का खुलासा; पति ने मायके में ही इंजेक्शन लगाकर मार डाला, दहेज के लिए करता था पिटाई

गुरुग्राम में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नर्सिंग होम में काम करने वाले युवक ने अपनी ही पत्नी को कथित तौर पर इंजेक्शन लगाकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक महिला भी पेशे से नर्स थी। पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई करते हुए आरोपी पति 26 वर्षीय अरुण शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।

शादी के बाद सामने आया असली रूप

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अरुण शर्मा और मृतका काजल दोनों ही एक नर्सिंग होम में काम करते थे। काम के दौरान ही दोनों में दोस्ती हुई और फिर चार महीने पहले नवंबर 2025 में उन दोनों ने शादी कर ली थी। हालांकि, शादी के कुछ समय बाद ही अरुण का असली रूप उसके सामने आ गया। वह नशे का आदी था और दहेज के लिए अपनी पत्नी को लगातार प्रताड़ित करने लगा। पैसों की मांग को लेकर वह छोटी-छोटी बातों पर मारपीट करता था।

ये भी पढ़ें:शादी के 4 महीने बाद नर्स की संदिग्ध मौत, पति पर जहर का इंजेक्शन लगाने का आरोप

आरोपी ने पुलिस के सामने कबूला अपराध

मृतका काजल के भाई द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, आरोपी अरुण और उसकी बहन 4 मार्च 2026 से गढ़ी हरसरू में उनके पास ही रह रहे थे। 17 मार्च की रात अरुण ने नशे की हालत में पत्नी के साथ मारपीट की। अगले दिन सुबह 18 मार्च को वह अपनी पत्नी को बात करने के बहाने नीचे के कमरे में ले गया। कुछ समय बाद महिला बेहोश मिली और उसकी नाक से खून निकल रहा था। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसने पत्नी को एक इंजेक्शन लगाया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई।

ये भी पढ़ें:मजदूर से साइबर क्रिमिनल बना सौरभ: डंकी रूट से आया भारत, 300 ईमेल से रची साजिश

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

गुरुग्राम सेक्टर-93 पुलिस चौकी के इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर प्रदीप और उनकी टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्य जुटाए और 20 मार्च 2026 को आरोपी अरुण शर्मा को सेक्टर-89 से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मूल रूप से गाजियाबाद का रहने वाला है और वर्तमान में दिल्ली के अशोक नगर में रह रहा था।

ये भी पढ़ें:लात घूंसे मारे, बड़े पत्थर से कुचला; गुरुग्राम में 70 साल के बुजुर्ग की हत्या
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News Gurugram Crime Ncr News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।