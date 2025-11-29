Hindustan Hindi News
गुरुग्राम के 46 इलाकों में 2 दिन नहीं आएगा पानी, संभलकर करें इस्तेमाल

गुरुग्राम में रहने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। शहर के दर्जनों इलाकों में लोगों को 2 दिन पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने लोगों को संभलकर पानी का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। 

Sat, 29 Nov 2025 08:43 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम में रहने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। शहर के दर्जनों इलाकों में लोगों को 2 दिन पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने लोगों को संभलकर पानी का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

गुरुग्राम के बसई गांव में फ्लाईओवर के पास पेयजल की मुख्य पाइपलाइन में नई पाइप लाइन जोड़ने और मरम्मत के दौरान दो दिन तक मिलेनियम सिटी के 46 इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। ऐसे में लोगों से आह्वान किया गया है कि इस दौरान संभलकर पानी का इस्तेमाल करें।

क्या है वजह

जीएमडीए के चंदू बुढेड़ा बूस्टिंग स्टेशन से निकल रही 1600 एमएम क्षमता की पाइपलाइन में एक पाइपलाइन को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा पाइपलाइन की मरम्मत की जाएगी। यह कार्य 3 दिसंबर की सुबह 11 बजे शुरू होगा, जो 5 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक चलेगा। ऐसे में 48 घंटे तक सेक्टर-51 स्थित बूस्टिंग स्टेशन से पानी की सप्लाई बंद रहेगी। इस बूस्टिंग स्टेशन से सेक्टर-37, सेक्टर-42 से लेकर 74 तक के अलावा गांव बादशाहपुर और गांव खांडसा में पानी की सप्लाई होती है।

जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता अभिनव वर्मा ने बताया कि दो दिनों तक पानी की सप्लाई नहीं होगी। लोगों को पीने के पानी का संभलकर इस्तेमाल करना होगा।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
