गुरुग्राम के 46 इलाकों में 2 दिन नहीं आएगा पानी, संभलकर करें इस्तेमाल
गुरुग्राम में रहने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। शहर के दर्जनों इलाकों में लोगों को 2 दिन पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने लोगों को संभलकर पानी का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।
गुरुग्राम के बसई गांव में फ्लाईओवर के पास पेयजल की मुख्य पाइपलाइन में नई पाइप लाइन जोड़ने और मरम्मत के दौरान दो दिन तक मिलेनियम सिटी के 46 इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। ऐसे में लोगों से आह्वान किया गया है कि इस दौरान संभलकर पानी का इस्तेमाल करें।
क्या है वजह
जीएमडीए के चंदू बुढेड़ा बूस्टिंग स्टेशन से निकल रही 1600 एमएम क्षमता की पाइपलाइन में एक पाइपलाइन को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा पाइपलाइन की मरम्मत की जाएगी। यह कार्य 3 दिसंबर की सुबह 11 बजे शुरू होगा, जो 5 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक चलेगा। ऐसे में 48 घंटे तक सेक्टर-51 स्थित बूस्टिंग स्टेशन से पानी की सप्लाई बंद रहेगी। इस बूस्टिंग स्टेशन से सेक्टर-37, सेक्टर-42 से लेकर 74 तक के अलावा गांव बादशाहपुर और गांव खांडसा में पानी की सप्लाई होती है।
जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता अभिनव वर्मा ने बताया कि दो दिनों तक पानी की सप्लाई नहीं होगी। लोगों को पीने के पानी का संभलकर इस्तेमाल करना होगा।