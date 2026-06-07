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गुरुग्राम में मेट्रो के आगे कूदी युवती, परिवार ने पुलिस में नहीं दी शिकायत; क्या बोला?

Krishna Bihari Singh भाषा, गुरुग्राम
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गुरुग्राम के एमजी रोड स्टेशन पर एक 22 साल की युवती ने मेट्रो ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। मृतका के परिवार ने पुलिस में कोई भी शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया है। परिवार का क्या कहना है जानें…

गुरुग्राम में मेट्रो के आगे कूदी युवती, परिवार ने पुलिस में नहीं दी शिकायत; क्या बोला?

गुरुग्राम के एमजी रोड मेट्रो स्टेशन पर शुक्रवार रात को दिल्ली की 22 साल की एक युवती ने मेट्रो के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। महिला गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में नौकरी करती थी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। युवती के ट्रेन के आगे कूदने के बाद मेट्रो सेवा करीब आधे घंटे तक बाधित रही। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मृतका के परिवार ने पुलिस में कोई भी शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया है।

पुलिस ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे हुई जब वर्षा नाम की युवती स्टेशन पर दिल्ली जाने वाली मेट्रो ट्रेन के सामने कूद गई। वर्षा दिल्ली के आयानगर की रहने वाली गुरुग्राम के एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के पास एक निजी कंपनी में काम करती थी। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद प्रभावित ट्रैक पर मेट्रो सेवाएं लगभग आधे घंटे तक बाधित रहीं। इससे यात्रियों को काफी असुविधा हुई।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटना के वास्तविक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।पुलिस और मेट्रो कर्मचारियों ने CCTV फुटेज महिला के परिवार को दिखाया। परिवार ने इसे एक दुर्घटना माना और कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। परिवार ने इस घटना को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पोस्टमार्टम के बाद महिला की लाश परिवार को सौंप दी गई है। कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

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वहीं गुरुग्राम की अशोक विहार कॉलोनी में रविवार को सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 50 वर्षीय अनिल का पत्नी आशा से किसी बात पर झगड़ा हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे कमरे में सो रहा उनका 25 वर्षीय बेटा प्रशांत जाग गया और बीच-बचाव करने पहुंचा। इसी दौरान गुस्से में आकर अनिल ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाली और पत्नी और बेटे दोनों को गोली मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

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बताया जाता है कि जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो आरोपी अनिल बेटे और पत्नी की लाशों के पास ही बैठा मिला। पुलिस ने अनिल को तुरंत हिरासत में ले लिया। आरोपी अनिल के खिलाफ पालम विहार थाने में मामला दर्ज किया गया है। मृतक आशा एक निजी स्कूल में प्रिंसिपल थीं। अनिल पहले स्कूलों में टीचर था और बाद में एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में काम करने लगा था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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