दुल्हन सज-धज कर करती रही इंतजार, इधर दुल्हे ने कर दिया बड़ा कांड, गुरुग्राम पुलिस ने बुलाया
गुरुग्राम में शादी के दिन दुल्हन मंडप में बारात का इंतजार करती रह गई। मजदूरी करने वाले गरीब परिवार ने जमीन बेचकर शादी पर लाखों रुपये खर्च किए थे। लेकिन दूल्हे ने बड़ा कांड कर दिया।
गुरुग्राम के मुबारकपुर गांव में शादी के दिन दुल्हन मंडप में बारात का इंतजार करती रही लेकिन दूल्हे बड़ा कांड कर दिया। शादी 20 नवंबर को कालियावास गांव के युवक से तय थी। रात नौ बजे तक बारात न आने और फोन न उठने पर दुल्हन के परिजन सरपंच के साथ दूल्हे के घर पहुंचे तब पता चला कि वह बिना बताए घर से चला गया है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले दुल्हन के परिवार ने पुश्तैनी जमीन बेचकर शादी में 25-30 लाख रुपये खर्च किए थे। अब पुलिस जांच कर रही है।
20 नवंबर को होनी थी शादी
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, घटना फर्रुखनगर क्षेत्र के मुबारकपुर गांव की है। युवती की शादी कालियावास गांव के एक युवक से तय हुई थी। गांव के सरपंच सतबीर सिंह ने बताया कि 18 नवंबर को लग्न की रस्म हुई थी। शादी 20 नवंबर को होनी थी। लड़की का परिवार शादी पंचायत भवन में करना चाहता था लेकिन लड़के पक्ष के सहमत नहीं होने पर विवाह समारोह एक बारात घर में आयोजित करने की व्यवस्था की गई।
रात नौ बजे तक नहीं पहुंचा दूल्हा
शादी के दिन रिश्तेदार और ग्रामीण शादी के समारोह के लिए जुटे। शाम करीब 6 बजे दुल्हन शादी के जोड़े में सज-धजकर मंडप में बैठकर बारात के आने का इंतजार करने लगी। लेकिन न तो दूल्हा पहुंचा और न ही बारात आई। इससे दुल्हन के परिजनों की चिंता बढ़ती गई। उन्होंने दूल्हे के परिवार से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला। रात नौ बजे तक न तो दूल्हा पहुंचा और न ही उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी मिली।
दूल्हा बिना बताए ही घर से फरार
थक हारकर दुल्हन के परिजन गांव के सरपंच के साथ दूल्हे के घर पहुंचे। तब उनको पता चला कि दूल्हे ने ही कांड कर दिया है। दूल्हा बिना किसी को बताए बिना घर से फरार हो गया है। दूल्हे के परिवार ने बताया कि वे उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाने गए थे। इस कारण दुल्हन के परिजनों के फोन का जवाब नहीं दे सके। दुखद बात यह कि लड़की के पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनका निधन हो चुका है।
जुटाए थे 25 से 30 लाख रुपये
लड़की के 20 साल का भाई मजदूरी करता है। मां भी दिहाड़ी मजदूरी करती है। परिवार ने लड़की की शादी का खर्च उठाने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी। दुल्हन के परिवार ने किसी तरह शादी की तैयारियों पर करीब 25 से 30 लाख रुपये खर्च किए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दुल्हन ने अपने परिवार को परेशान किए जाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों को 26 नवंबर को थाने बुलाया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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