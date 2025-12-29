Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsgurugram news wall of basement of under construction building collapsed some people trapped
गुरुग्राम में निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट की दीवार गिरी; कुछ मजदूर दबे, एक की मौत

गुरुग्राम में निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट की दीवार गिरी; कुछ मजदूर दबे, एक की मौत

संक्षेप:

गुरुग्राम में सोमवार देर शाम को एक इलाके में निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट की दीवार गिरने से कई मजदूर मलबे में दब गए। फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं।  

Dec 29, 2025 10:06 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम में सुशांत लोक फेज-2 में देर शाम एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट की दीवार गिरने से कुछ मजदूर मलबे में दब गए। हादसे की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य चलाकर मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। सिविल डिफेंस अधिकारी मोहित शर्मा ने बताया कि अभी तक एक मजदूर की लाश निकाली गई है।

दो की हालत नाजुक

अधिकारी ने बताया कि दो मजदूरों को जिंदा निकाला गया है। दोनों अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये तीनों मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। सर्च अभियान अभी भी जारी है। पता लगाया जा रहा है कि इस साइट पर कुल कितने मजदूर काम कर रहे थे।

इस साल कई मौतें

गुरुग्राम में इस साल बेसमेंट की दीवार गिरने या मिट्टी ​खिसकने के कई जानलेवा हादसे हुए हैं। ऐसे हादसे निमार्ण में नियमों की अनदेखी की तरफ इशारा करते हैं। निर्माण कार्यों के दौरान बरती गई लापरवाही और नियमों के उल्लंघन से कई मजदूरों की जान जा चुकी है।

8 मई को हुआ था बड़ा हादसा

इसी साल 8 मई को गुरुग्राम में सेक्टर-27 में एक निर्माणाधीन मकान के बेसमेंट की मिट्टी खिसकने से दीवार ढह गई थी। इसमें वहां काम कर रहे चार मजदूर और मिस्त्री नीचे दब गए, जबकि आठ लोग बाल-बाल बच गए। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हुई थी।

1 जून को हादसा, दो मौतें

इसके बाद 1 जून को सेक्टर-57 में एक निर्माण स्थल पर बेसमेंट में मिट्टी की दीवार गिरने से बिहार के दो मजदूरों की मौत हुई थी। दोनों बिहार के अररिया जिले के रहने वाले थे। यह घटना उस वक्त हुई जब सेक्टर-57 के प्लाट पर छह मजदूर काम कर रहे थे।

जून में दीवार गिरने से दो की मौत

जून में ही सोहना में नंगली गांव के रोड पर एक सोसायटी में काम करते समय दीवार ढह गई थी। इस हादसे में मिस्त्री और लेबर का काम करने वाले पति-पत्नी की मलबे में दबने से मौत हो गई थी। वे मध्यप्रदेश के रहने वाले थे।

अगस्त में हादसा, 400 निकाले गए

वहीं, 14 अगस्त को गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में बेसमेंट की खुदाई के दौरान दीवार गिरने से आसपास के मकानों में दरारें आ गई थी, जिसको देखते हुए प्रशासन ने 10 बिल्डिंग को खाली कर दिया था और इनमें रहने वाले 400 लोगों को सुरक्षा के लिहाज से बाहर सुरक्षित निकाला था।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
