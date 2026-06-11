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आंधी से मौत बन उड़ी टिन शेड, 12वीं के छात्र की गर्दन कटी; फिरोजपुर झिरका की घटना

Krishna Bihari Singh भाषा, गुरुग्राम
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हरियाणा के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के भोंड गांव में मंगलवार शाम तेज आंधी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आंधी से टिन की चादर उड़कर एक छात्र की गर्दन से टकरा गई जिससे उसकी मौत हो गई। 

आंधी से मौत बन उड़ी टिन शेड, 12वीं के छात्र की गर्दन कटी; फिरोजपुर झिरका की घटना

हरियाणा के फिरोजपुर झिरका के भोंड गांव में मंगलवार शाम तेज आंधी के कारण एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। आंधी से हवा में उड़कर आई एक टिन की चादर घर के बरामदे में बैठे 12वीं कक्षा के 18 वर्षीय छात्र की गर्दन पर लगी। अत्यधिक खून बहने से अस्पताल ले जाते समय लड़के की मौत हो गई। आंधी से क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ और कई पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। गांव के लोगों से सरकार से मुआवजे की मांग की है।

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान भोंड गांव निवासी आकिल के रूप में हुई है। वह 12वीं कक्षा का छात्र था। आकिल अपने घर के बरामदे में बैठा था तभी अचानक मौसम बदल गया और आंधी आ गई तथा तेज हवाओं के कारण पास में लगा टिन का शेड उखड़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टिन की चादर तेज रफ्तार से उड़कर सीधे आकिल की गर्दन पर लगी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

गर्दन पर जा लगी उड़ती टिनशेड

गांव के लोगों ने बताया कि टिन शेड गर्दन पर लगने से छात्र मौके पर ही गिर पड़ा और उसके शरीर से बहुत खून बहने लगा। परिजन और ग्रामीण उसे तुरंत मंडीखेड़ा स्थित अल-आफिया अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि रविवार और मंगलवार को लगातार आंधी आई। इससे फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि आंधी के कारण व्यापक नुकसान हुआ है।

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तेज आंधी से भारी नुकसान

लोगों ने बताया कि सैकड़ों पक्षियों की मौत हो गई, पेड़ उखड़ गए, कुछ इलाकों में कच्चे मकान ढह गए। आंधी से बिजली के 30 से अधिक खंभे गिर गए। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान घरों के अंदर रहने और टिन शेड, बिजली के खंभों जैसे कमजोर ढांचों के पास नहीं रुकने की सलाह दी है। वहीं ग्रामीणों ने प्रभावित परिवारों के लिए पर्याप्त मुआवजे और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन की मजबूत व्यवस्था किए जाने की मांग की है।

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अब 3 दिन आंधी बारिश के आसार

इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। हवा की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। इस मौसमी बदलाव से पिछले काफी समय से पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को खासी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विशेषज्ञों की मानें तो एक नए पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) और स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के सक्रिय होने से ऐसा मौसम देखा जाएगा।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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