गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार का कहर, बुजुर्ग समेत 3 की मौत; कई फुट दूर जा गिरे
गुरुग्राम के खोड गांव में शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इसमें तेज रफ्तार थार ने दो मासूम बच्चों और उनके नाना को कुचल दिया। यह परिवार रिश्तेदारों से मिलकर लौट रहा था।
गुरुग्राम के पटौदी के खोड गांव में शुक्रवार रात एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ जहां एक तेज रफ्तार थार कार ने 2 बच्चों और उनके नाना को कुचल दिया। राजस्थान के भिवाड़ी निवासी 53 वर्षीय एक बुजुर्ग अपने दो नातियों के साथ अपने रिश्तेदारों से मिलकर घर लौट रहे थे तभी पीछे से आती बेकाबू कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में दोनों मासूमों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि सुभाष ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
कार ने दो लड़कों और नाना को कुचला
पटौदी के खोड गांव में एक तेज रफ्तार थार कार ने दो लड़कों और उनके नाना को कुचल दिया। पुलिस ने शनिवार को बताया कि 8 साल के जायद और 10 वर्षीय ईशांत की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उनके नानाए 53 वर्षीय सुभाष ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक राजस्थान के भिवाड़ी जिले के मिल्कपुर गांव के निवासी थे।
थार जब्त, चालक फरार
पुलिस के अनुसार, सुभाष अपने 2 नातियों के साथ खोड गांव के पास लोकरा रोड पर अपने भाइयों से मिलने आया था। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार की रात करीब 11 बजे जब वह अपने नातियों के साथ घर लौट रहा था तभी एक महिंद्रा थार ने कथित तौर पर उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। इससे वे कई फुट दूर जा गिरे। पुलिस ने थार को जब्त कर लिया है। थार का चालक अभी फरार है।
नंबर प्लेट से ड्राइवर की पहचान
पुलिस ने थार की नंबर प्लेट से ड्राइवर की पहचान कर ली है। उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के समय गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी जिस वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस अब मामले की आगे की जांच और आरोपी की तलाश कर रही है।
नंबर प्लेट के आधार पर चालक की पहचान
एक पुलिस अधिकारी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमने थार वाहन की नंबर प्लेट के आधार पर चालक की पहचान कर ली है। आरोपी ड्राइवर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दुर्घटना के समय थार की स्पीड बहुत तेज थी।
स्कूटी सवार दंपति को कार ने मारी टक्कर
वहीं फरीदाबाद के एनआईटी-1 में एक कार ने स्कूटी सवार दंपति को टक्कर मार दी और चालक वहां से भाग गया। कोतवाली थाना पुलिस ने गुरुवार को घायल कपिल चावला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित ने बताया कि 25 मार्च को वह अपनी पत्नी सिमरन के साथ स्कूटी से बाटा चौक स्थित हनुमान मंदिर जा रहे थे। रास्ते में एक तेज रफ्तार कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी जिससे वे दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। मौके पर भीड़ जमा होने पर कार चालक फरार हो गया। राहगीरों ने घायल दंपति को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। फरार चालक की तलाश की जा रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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