गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ बनेगी सर्विस रोड, जमीन अधिग्रहण की तैयारी
गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर-36ए के लिए 12 मीटर चौड़ी सर्विस रोड बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। जीएमडीए ने इसके लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव एनएचएआई को भेज दिया है।
गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर-36ए की तरफ सर्विस रोड बनाने की तैयारी पूरी हो गई है। जीएमडीए ने इसके लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव एनएचएआई को भेज दिया है। इस परियोजना के तहत गांव सिंही और नरसिंहपुर की लगभग 7.27 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इस पर 12 मीटर चौड़ी सर्विस रोड बनेगी। इस सड़क के निर्माण का खर्च हरियाणा सरकार उठाएगी। यह सर्विस रोड बनने से ग्लोबल सिटी को सीधा फायदा होगा। इससे निवासियों को एक्सप्रेसवे पर सीधे जाने के खतरे से मुक्ति मिलेगी।
जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार
अधिकारियों ने बताया कि द्वारका एक्सप्रेसवे के सीपीआर हिस्से पर सेक्टर-36ए की तरफ सर्विस रोड के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने जमीन अधिग्रहण प्रस्ताव तैयार करके भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को भेज दिया है।
एनएचएआई को भेजा जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव
अधिकारियों ने बताया कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर सेक्टर-84 में स्थित ऐलान मॉल से खेड़की दौला तक सीपीआर के बाईं ओर सर्विस रोड बनाई जाएगी। इसके लिए सिंही और नरसिंहपुर गांव की 7.27 एकड़ जमीन ली जाएगी। इस जमीन पर 12 मीटर चौड़ी सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा। जमीन का सर्वे एचएसआईआईडीसी ने किया था। जीएमडीए ने रिपोर्ट की जांच के बाद अधिग्रहण का प्रस्ताव एनएचएआई को भेज दिया है।
हरियाणा सरकार उठाएगी जमीन अधिग्रहण का खर्च
अधिकारियों की मानें तो जमीन अधिग्रहण का पूरा खर्च हरियाणा सरकार उठाएगी। गौर करने वाली बात यह कि सीपीआर के पास एक बिल्डर ने करीब एक किलोमीटर लंबी सर्विस रोड बना दी है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने इस बिल्डर को सोसाइटी बनाने का लाइसेंस दिया है। अब इस जमीन के अलावा सर्विस रोड के लिए बची हुई बाकी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा और इस पर सर्विस रोड बनाई जाएगी।
इन इलाके के लोगों को होगा बड़ा फायदा
एनएचएआई ने सेक्टर-36ए स्थित ग्लोबल सिटी को द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधे जोड़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था क्योंकि इससे सड़क हादसे होने का डर था। ग्लोबल सिटी में औद्योगिक और रिहायशी इकाईयों का निर्माण होना है। इस सर्विस रोड के बनने से गांव सिंही और नरसिंहपुर के अलावा सेक्टर-36ए स्थित एवीएल36 सोसाइटी के 1400 परिवारों को बड़ा लाभ होगा। इन इलाके के लोगों को अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पर सीधे जाना पड़ता है। इससे सड़क हादसे का खतरा बना रहता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।