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काम की बात: गुरुग्राम में PNG के लिए लाइन बिछाने का प्रस्ताव 24 घंटे में होगा पास, आदेश जारी

Apr 05, 2026 12:50 pm ISTKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम नगर निगम मकान का नक्शा पास करने के लिए एआई आधारित नया पोर्टल बना रहा है। यह तकनीक हरियाणा बिल्डिंग कोड के नियमों की बारीकी से जांच करेगी और मानवीय हस्तक्षेप कम करके प्रक्रिया को तेज एवं पारदर्शी बनाएगी।

गुरुग्राम में PNG के लिए लाइन बिछाने का प्रस्ताव 24 घंटे में होगा पास, आदेश जारी

गुरुग्राम सहित प्रदेशभर में अब पीएनजी लाइन बिछाने के लिए कंपनियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग (डीयूएलबी) ने राज्य के सभी 11 नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को निर्देश दिए हैं कि गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए आने वाले किसी भी नए आवेदन को महज 24 घंटे के अंदर मंजूरी देनी होगी। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार गैस पाइपलाइन बिछाने के जो भी आवेदन नगर निगम या अन्य निकायों में लंबे समय से अटके पड़े थे, उन्हें अब डीम्ड परमिशन (अनुमति मान ली गई) की श्रेणी में डाल दिया गया है।

अटकी फाइलें मान ली जाएंगी मंजूर

इसका सीधा मतलब यह है कि पुरानी अटकी हुई फाइलें और परियोजनाएं अब अपने आप स्वीकृत (पास) मान ली जाएंगी। इसके अलावा, भविष्य में आने वाले नए आवेदनों को 24 घंटे के भीतर पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के ये निर्देश 30 जून 2026 तक पूरी तरह प्रभावी रहेंगे। इससे आने वाले दिनों में गैस पाइपलाइन बिछाने के काम में तेजी देखने को मिलेगी और फाइलों का बोझ खत्म होगा।

फिलहाल इन जगहों के लिए निगम में आए हैं आवेदन

हरियाणा के सबसे तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक और रिहायशी शहर गुरुग्राम में इस आदेश का सबसे ज्यादा और सीधा असर दिखेगा। नगर निगम गुरुग्राम के इलाके में कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। सेक्टर-44 और सेक्टर-38 में एचसीजी एसकेएन कंपनी द्वारा करीब 2500 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने के लिए निर्धारित फीस और बैंक गारंटी जमा कर दी गई है, जिससे यहां काम बिना किसी रुकावट के चल सकेगा।

इन इलाकों में बिछेगी पाइप लाइनें

वहीं, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) द्वारा हंस एन्क्लेव और सेक्टर-33 में 10 हजार मीटर एवं बेगमपुर खटोला में 6 हजार मीटर लाइन बिछाने का प्रस्ताव है। इन क्षेत्रों के अलावा सेक्टर-15 पार्ट-1, पालम विहार और सेक्टर-52, 54, 62 जैसे इलाकों में 20 हजार मीटर से ज्यादा लंबी लाइन के लिए कंपनियों ने अभी फीस जमा नहीं की है।

गैस की कमी नहीं, अफवाहों से बचें: सीएम

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। सभी पेट्रोल पंपों और एजेंसियों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की। शनिवार को मुख्यमंत्री सेक्टर-12 में आयोजित धन्यवाद एवं विकसित फरीदाबाद रैली में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग और विपक्षी दल के नेता जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं।

गुरुग्राम में मौजूदा गैस कनेक्शन की स्थिति

गुरुग्राम में वर्तमान में आईजीएल कंपनी के 21 हजार 692 और एचसीजीडीएल कंपनी के 61 हजार 911 कनेक्शन चालू हैं। एचसीजीडीएल के पास 75 हजार 249 लोगों ने और आईजीएल के पास 34 हजार 619 लोगों ने गैस कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। फिलहाल आईजीएल के 12 हजार 927 और एचसीजीडीएल के 13 हजार 338 कनेक्शन लंबित हैं, जिन्हें जल्द पूरा किया जाएगा।

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सड़क मरम्मत की जिम्मेदारी गैस एजेंसियों की ही होगी

अक्सर देखने में आता है कि गैस लाइन बिछाने के लिए सड़कें खोद दी जाती हैं और उन्हें महीनों तक ठीक नहीं किया जाता। इससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार ने इसका भी स्थायी समाधान निकाल लिया है।

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…तो कंपनी पर सख्त ऐक्श

नए नियम के तहत, यदि कोई गैस एजेंसी इस बात का शपथ पत्र देती है कि वह अपने खर्च पर खोदी गई जगह को मानकों के अनुसार दोबारा पहले जैसी बनाएगी, तभी उसे तुरंत काम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। अगर कोई कंपनी सड़क ठीक नहीं करती है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इस पूरी परियोजना की निगरानी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कर रही हैं। अब आगे से जहां-जहां भी पाइप लाइन बिछाने के लिए सड़क को खोदा जाएगा उसे वही गैस एजेंसी ठीक भी करवाएगी।

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कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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