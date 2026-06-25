Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुरुग्राम में ऐक्शन, DLF फेज-1 से 5 तक के किरायेदारों को जगह खाली करने का नोटिस

Krishna Bihari Singh भाषा, गुरुग्राम
Follow us on Google News
share

गुरुग्राम प्रशासन ने डीएलएफ फेज-1 से 5 तक के किरायेदारों समेत अन्य निवासियों को 30 जून तक परिसर खाली करने का नोटिस जारी किया है। किन लोगों पर लागू होगा यह आदेश..? इस रिपोर्ट में जानें

गुरुग्राम में ऐक्शन, DLF फेज-1 से 5 तक के किरायेदारों को जगह खाली करने का नोटिस

गुरुग्राम में जिला नगर योजनाकार विभाग (डीटीपीई) ने डीएलएफ फेज-1 से 5 तक के आवासीय प्लाटों पर अवैध रूप से चल रहे पीजी, गेस्ट हाउस, होटल और हॉस्टलों के किराएदारों समेत अन्य निवासियों को 30 जून तक परिसर खाली करने का नोटिस दिया है। विभाग के अनुसार, नोटिस में दी गई डेडलाइन के बाद सभी इमारतों को सील कर दिया जाएगा। इस आदेश से सैकड़ों किरायेदारों की चुनौतियां बढ़ गई हैं। इन लोगों को अब नया ठिकाना ढूंढना पड़ रहा है।

30 जून तक की मोहलत

एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि गुरुग्राम के जिला नगर योजनाकार विभाग यानी डीटीपीई ने डीएलएफ फेज-1 से 5 तक स्थित पीजी, गेस्ट हाउस, होटल और हॉस्टल में रह रहे किरायेदारों को 30 जून तक संबंधित परिसरों को खाली करने को कहा गया है।

सील होंगे परिसर

निर्धारित डेडलाइन यानी 30 जून की मियाद खत्म होने के बाद ऐसे तमाम परिसरों को सील कर दिया जाएगा। किराएदार तय डेडलाइन से पहले ही परिसर खाली कर दें अन्यथा असुविधा या नुकसान के लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे।

नोटिस चस्पा

डीटीपीई ने बुधवार को डीएलएफ फेज-1 से 5 के विभिन्न परिसरों पर नोटिस चस्पा किए। इनमें वहां रह रहे लोगों को अपने कमरे खाली करने और सामान हटा लेने का अंतिम निर्देश दिया गया है। प्रशासन की ओर से चेतावनी दी गई है कि 30 जून के बाद किसी प्रकार की अतिरिक्त मोहलत नहीं दी जाएगी।

इन लोगों पर लागू होगा आदेश

यह परामर्श उन सभी लोगों पर लागू होगा जो पीजी आवास, गेस्ट हाउस, होटल, छात्रावास, को-लिविंग सुविधाओं में रह रहे हैं या ऐसे अन्य कॉमर्शियल प्रतिष्ठान जो आवासीय भूखंडों पर संचालित हो रहे हैं।

आवासीय प्लाट में कॉमर्शियल गतिविधियां मंजूर नहीं

नोटिस में कहा गया है कि देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में आवासीय प्लाटों का इस्तेमाल नियमों, भवन योजनाओं और लागू विकास नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन करते हुए कॉमर्शियल गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। ऐसे कई परिसरों को पहले ही सील किया जा चुका है।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में 62 कोचिंग सेंटर सील, 35 को नोटिस; फायर NOC न होने पर ऐक्शन

किराएदारों की मुश्किलें बढ़ीं

बता दें कि गुरुग्राम प्रशासन डीएलएफ एरिया में अवैध कॉमर्शियल परिसरों, पीजी और अनधिकृत आवासीय इकाइयों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चला रहा है। कार्रवाई के कारण सैकड़ों किरायेदारों को वैकल्पिक आवास की तलाश करनी पड़ रही है।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम के डीएलएफ में तीसरे दिन भी बुलडोजर ऐक्शन, अब तक 700 कमरे सील

नशा तस्कर के घर पर बुलडोजर चला

इस बीच गुरुग्राम जिला प्रशासन ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पटौदी के व्यापारी मोहल्ला में एक नशा तस्कर का अवैध मकान को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया है। उक्त ऐक्शन फर्रुखनगर क्राइम ब्रांच और पटौदी थाना पुलिस ने मिलकर अंजाम दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी शोएब उर्फ सिक्कू पर ड्रग्स तस्करी, हथियार रखने, रंगदारी और मारपीट जैसे 13 गंभीर मामले हैं। आरोपी ने सरकारी जमीन पर अवैध मकान बना रखा था जिसे जमींदोज कर दिया गया।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में पालतू कुत्तों को लेकर नए नियम, 25 नस्लों को घुमाने पर पाबंदी
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।