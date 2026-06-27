गुरुग्राम में अवैध RMC प्लांट तोड़ा; 30 से अधिक की पहचान, होगा ऐक्शन
गुरुग्राम में मानेसर नगर निगम ने नौरंगपुर रोड पर बिना अनुमति के चल रहे एक RMC प्लांट को बुलडोजर से तोड़ दिया। क्षेत्र में 30 से अधिक अवैध प्लांटों की पहचान की गई है, जिनपर बुलडोजर चलेगा।
गुरुग्राम के नौरंगपुर रोड पर मानेसर नगर निगम की एक टीम ने एक अवैध रेडी-मिक्स कंक्रीट प्लांट (RMC) को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया। अधिकारियों की मानें तो 30 से अधिक अवैध प्लांटों की पहचान की गई है। इन प्लांटों पर भी ऐक्शन होगा। अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम अवैध निर्माण और बिना मंजूरी के चल रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर राजेंद्र शर्मा ने बताया कि नौरंगपुर रोड पर 4 एकड़ में फैला यह प्लांट बिना जरूरी मंजूरी के चल रहा था। क्षेत्र में 30 से अधिक अवैध प्लांटों की पहचान की गई है। इन सभी पर कार्रवाई होगी। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। अधिकारी ने बताया कि कोई भी निर्माण शुरू करने से पहले विभाग से आवश्यक मंजूरी जरूर ली जानी चाहिए।
एक दिन पहले शुक्रवार को पलवल-नूंह रोड पर बड़ी बुलडोजर कार्रवाई सामने आई थी। पलवल जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर बुलडोजर चलाकर तीन अवैध बैंक्वेट हॉलों को ध्वस्त कर दिया था। कार्रवाई के दौरान मंडौरी और मिंडकौला गांव में करीब 11.5 एकड़ क्षेत्र में बने निर्माण गिराए गए।
अभियान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्वक पूरा किया गया और अवैध निर्माण करने वालों को सख्त संदेश दिया गया। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) अनिल मलिक के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम, 1963 के तहत यह कार्रवाई की। मंडौरी गांव में करीब 1.5 एकड़ में बने दीप बैंक्वेट हॉल को तोड़ा गया।
वहीं मिंडकौला गांव में करीब पांच-पांच एकड़ क्षेत्र में बने भव्य बैंक्वेट हॉल और रॉयल बैंक्वेट हॉल पर भी बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट, डीटीपी कार्यालय का फील्ड स्टाफ और पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, जिससे अभियान बिना किसी बाधा के पूरा हुआ।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे भू-माफियाओं के झांसे में न आएं और किसी भी संपत्ति की खरीद से पहले उसकी वैधता की जांच जरूर करें। अवैध कॉलोनियों में सरकार की ओर से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।
‘अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा’
डीटीपी अनिल मलिक ने कहा कि जिले में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों को जागरूक करने के लिए अवैध निर्माण स्थलों पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति विकसित की गई कॉलोनियों या निर्माण में निवेश कर अपनी पूंजी जोखिम में न डाले। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी कॉलोनी के विकास या निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से नियमानुसार अनुमति लेना अनिवार्य है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।