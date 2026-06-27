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गुरुग्राम में अवैध RMC प्लांट तोड़ा; 30 से अधिक की पहचान, होगा ऐक्शन

Krishna Bihari Singh पीटीआई, गुरुग्राम
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गुरुग्राम में मानेसर नगर निगम ने नौरंगपुर रोड पर बिना अनुमति के चल रहे एक RMC प्लांट को बुलडोजर से तोड़ दिया। क्षेत्र में 30 से अधिक अवैध प्लांटों की पहचान की गई है, जिनपर बुलडोजर चलेगा।

गुरुग्राम में अवैध RMC प्लांट तोड़ा; 30 से अधिक की पहचान, होगा ऐक्शन

गुरुग्राम के नौरंगपुर रोड पर मानेसर नगर निगम की एक टीम ने एक अवैध रेडी-मिक्स कंक्रीट प्लांट (RMC) को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया। अधिकारियों की मानें तो 30 से अधिक अवैध प्लांटों की पहचान की गई है। इन प्लांटों पर भी ऐक्शन होगा। अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम अवैध निर्माण और बिना मंजूरी के चल रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर राजेंद्र शर्मा ने बताया कि नौरंगपुर रोड पर 4 एकड़ में फैला यह प्लांट बिना जरूरी मंजूरी के चल रहा था। क्षेत्र में 30 से अधिक अवैध प्लांटों की पहचान की गई है। इन सभी पर कार्रवाई होगी। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। अधिकारी ने बताया कि कोई भी निर्माण शुरू करने से पहले विभाग से आवश्यक मंजूरी जरूर ली जानी चाहिए।

एक दिन पहले शुक्रवार को पलवल-नूंह रोड पर बड़ी बुलडोजर कार्रवाई सामने आई थी। पलवल जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर बुलडोजर चलाकर तीन अवैध बैंक्वेट हॉलों को ध्वस्त कर दिया था। कार्रवाई के दौरान मंडौरी और मिंडकौला गांव में करीब 11.5 एकड़ क्षेत्र में बने निर्माण गिराए गए।

अभियान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्वक पूरा किया गया और अवैध निर्माण करने वालों को सख्त संदेश दिया गया। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) अनिल मलिक के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम, 1963 के तहत यह कार्रवाई की। मंडौरी गांव में करीब 1.5 एकड़ में बने दीप बैंक्वेट हॉल को तोड़ा गया।

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वहीं मिंडकौला गांव में करीब पांच-पांच एकड़ क्षेत्र में बने भव्य बैंक्वेट हॉल और रॉयल बैंक्वेट हॉल पर भी बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट, डीटीपी कार्यालय का फील्ड स्टाफ और पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, जिससे अभियान बिना किसी बाधा के पूरा हुआ।

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प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे भू-माफियाओं के झांसे में न आएं और किसी भी संपत्ति की खरीद से पहले उसकी वैधता की जांच जरूर करें। अवैध कॉलोनियों में सरकार की ओर से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।

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‘अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा’

डीटीपी अनिल मलिक ने कहा कि जिले में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों को जागरूक करने के लिए अवैध निर्माण स्थलों पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति विकसित की गई कॉलोनियों या निर्माण में निवेश कर अपनी पूंजी जोखिम में न डाले। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी कॉलोनी के विकास या निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से नियमानुसार अनुमति लेना अनिवार्य है।

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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