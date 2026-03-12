Hindustan Hindi News
ब्लड सैंपल के बहाने हुस्न का जाल, गुरुग्राम में हनीट्रैप का गजब केस; युवती समेत 3 अरेस्ट

Mar 12, 2026 04:55 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
गुरुग्राम में एक युवती और उसके दो साथियों ने लैब कर्मी को ब्लड सैंपल के बहाने बुलाकर उसका न्यूड वीडियो बनाया और मारपीट की। आरोपियों ने पीड़ित से 1.63 लाख रुपये वसूले और 5 लाख की और मांग की। 

गुरुग्राम में हनीट्रैप का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक लैब कर्मी को एक युवती ने ब्लड सैंपल के बहाने फ्लैट पर बुलाया और साथियों के साथ मारपीट कर उसका न्यूड वीडियो बना लिया। आरोपियों ने पीड़ित से 1.63 लाख रुपए भी वसूल लिए। आरोपी पीड़ित को और पैसे देने के लिए तंग करने लगे और 5 लाख रुपये मांगने लगे। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने 24 साल की ज्योति और उसके दो साथियों को ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

उसके दोनों साथियों की पहचान

आरोपियों की पहचान राजस्थान के अलवर जिले के गांव काहनावास निवासी हरीश यादव उर्फ मोनू और हरियाणा के महेंद्रगढ़ के गांव खैरोली के रहने वाले श्याम सुंदर उर्फ अशोक के रूप में हुई है। ज्योति गुरुग्राम के ताजनगर की रहने वाली है। पुलिस ने आरोपियों से 1.63 लाख रुपए, स्कॉर्पियो गाड़ी और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

रिपोर्ट व्हाट्सएप पर लेने के लिए ले लिया मोबाइल नंबर

पीड़ित युवक ने 6 मार्च को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सेक्टर-83 की एक लैब में काम करता है। 25 फरवरी को यह एवीएल 36 सोसाइटी मोहम्मदपुर में ज्योति नामक लड़की का ब्लड सैंपल लेने गया था। ज्योति ने ब्लड रिपोर्ट व्हाट्सएप पर लेने के लिए उसका मोबाइल नंबर ले लिया। इसके बाद ज्योति ने ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू किया। दो मार्च को फिर से ज्योति ने उसे ब्लड सैंपल लेने के लिए बुलाया।

ब्लैकमेल कर ट्रांसफर कराई रकम

फ्लैट में जाने के कुछ देर बाद ज्योति ने दरवाजा खोलकर छोड़ दिया, तभी वहां पर 24-25 साल के दो युवक आए। दोनों लोगों ने उसके साथ मारपीट करते हुए कपड़े उतार दिए और न्यूड वीडियो बना ली। आरोपियों ने उसे ब्लैकमेल करके रुपए ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद तीनों पीड़ित को स्कॉर्पियो गाड़ी में लेकर गए और मारपीट की।

न्यूड वीडियो वायरल करने की धमकी दे 5 लाख मांगे

आरोपी फोन करके लगातार उस पर रुपए का दबाव बना रहे थे। उन्होंने पीड़ित से पांच लाख रुपए की डिमांड की। पैसे नहीं देने पर उसकी न्यूड वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगे। पीड़ित ने अपने एक परिचित को घटना के बारे में बताया और उसे साथ लेकर सेक्टर-37 थाने में शिकायत दी। इसके बाद जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और ज्योति व उसके दो साथियों हरीश यादव उर्फ मोनू और श्याम सुंदर उर्फ अशोक को ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

पैसे कमाने के चक्कर में गिरोह बनाया

पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि महेंद्रगढ़ का अशोक बीटेक पास है, उस पर पहले भी मारपीट के केस दर्ज हैं। वो राजस्थान के हरीश का दोस्त है। पिछले साल इनकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर ज्योति से हुई। हरीश और ज्योति 12वीं पास है। तीनों बेरोजगार थे और पैसे कमाने के चक्कर में तीनों ने गिरोह बनाया। लैब कर्मी के साथ वारदात को अंजाम दिया।

गिरोह कितनों को बचा चुका है शिकार?

पुलिस अब मामले की गहनता से जांच कर रही है। तीनों बेरोजगार होने के बावजूद गाड़ी में चलते थे। पुलिस अब जांच कर रही है कि यह गिरोह पहले भी और कितने लोगों को शिकार बना चुका है। पुलिस तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर उन्हें रिमांड पर लेगी जिसके बाद उनकी तरफ से अंजाम दी गई वारदातों का पता चलेगा।

रिपोर्ट- मोनी देवी

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

