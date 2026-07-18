गुरुग्राम में टूटा हाईटेंशन तार; हाईवे पर 7 किलोमीटर लंबा जाम, कई इलाकों में बिजली गुल
गुरुग्राम के नरसिंहपुर में दिल्ली-जयपुर हाइवे पर शनिवार को अचानक 66 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का कंडक्टर टूटने तार गिर गई। तार हाईवे पर गिरने से झाड़सा चौक से नरसिंहपुर तक लंबा जाम रहा है।
गुरुग्राम के पास दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे पर शनिवार को अचानक 66 हजार वोल्ट की हाई-वोल्टेज बिजली की लाइन टूटकर सड़क पर गिर गई। गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई गाड़ी या पैदल यात्री नहीं आया। हालांकि इससे दो घंटे से अधिक समय तक ट्रैफिक थमा रहा। झाड़सा चौक से नरसिंहपुर तक सात किलोमीटर और खेड़की दौला टोल प्लाजा से नरसिंहपुर तक जाम देखा गया। ट्रैफिक पुलिस ने आवाजाही सुचारू करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
बताया जाता है कि हरसरू से सेक्टर-35 औद्योगिक क्षेत्र को आने वाली एचबीपीएन की हाईटेंशन लाइन का कंडक्टर टूट शनिवार दोपहर तीन बजे गिर गया। ट्रांसमिशन लाइन मुख्य सड़क पर गिर गई जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। बिजली विभाग की टीम को सूचना दे दी गई। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अनहोनी को रोकने के लिए प्रशासन को तुरंत दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक देना पड़ा।
जयपुर-दिल्ली रूट पर आवाजाही बुरी तरह प्रभावित
सड़क बंद होने से जयपुर-दिल्ली रूट पर आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। इससे बड़ी संख्या में वाहन फंस गए। वाहन चालक और यात्री चिलचिलाती गर्मी में लंबी कतारों में फंसे रहे। झाड़सा चौक से नरसिंहपुर तक हाइवे और जयपुर से दिल्ली की ओर से खेड़की दौला टोल प्लाजा से नरसिंहपुर तक लंबा जाम लग गया। लंबे जाम के कारण हजारों वाहन चालकों और यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा और पूरी यातायात व्यवस्था चरमरा गई।
हाइवे पर सात किलोमीटर लंबा जाम
हाईवे हाईटेंशन के तार गिरने की सूचना पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) की एक और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचबीपीएन) की दो टीमें मौके पर पहुंची। टीमों तार काटकर हटाया। हाईटेंशन लाइन के नीचे 11 केवी की लाइन भी गुजर रही थी। इसमें सप्लाई जारी थी। टीमों ने जैसे तैसे तार काटकर हटाया। हाइवे पर सात किलोमीटर जाम करीब दो घंटे तक रहा।
कई इलाकों में बिजली गुल
एक अधिकारी ने कहा कि कई इलाकों में बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारी लाइन की मरम्मत का काम कर रहे हैं। घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाजरी जारी करते हुए कहा कि यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे बताए गए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें।
लागू किए गए डायवर्जन
ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन जारी किया जिसके तहत दिल्ली से जयपुर जाने वाले वाहनों को क्लोवरलीफ और बसई रोड का इस्तेमाल करके SPR रोड से राजीव चौक और हीरो होंडा चौक होते हुए जाने दिया। वहीं जयपुर से दिल्ली जाने वाले ट्रैफिक को खेड़की दौला के पास क्लोवरलीफ का इस्तेमाल करके द्वारका एक्सप्रेसवे और SPR रोड से होते हुए राजीव चौक और हीरो होंडा चौक के रास्ते NH-48 पर वापस भेजा गया।
(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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