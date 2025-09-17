gurugram news girl crushed under wardrobe at her home in sohna खेलते वक्त अलमारी से दबकर 6 साल की बच्ची की मौत, गुरुग्राम के सोहना में हादसा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgurugram news girl crushed under wardrobe at her home in sohna

खेलते वक्त अलमारी से दबकर 6 साल की बच्ची की मौत, गुरुग्राम के सोहना में हादसा

गुरुग्राम के सोहना में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक मकान में अलमारी के नीचे दबकर 6 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची अलमारी के दरवाजे पर झूल रही थी। इसी दौरान अलमारी बच्ची के ऊपर ही गिर गई। 

Krishna Bihari Singh पीटीआईWed, 17 Sep 2025 08:35 PM
share Share
Follow Us on
खेलते वक्त अलमारी से दबकर 6 साल की बच्ची की मौत, गुरुग्राम के सोहना में हादसा

गुरुग्राम के सोहना में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस ने बताया कि घर पर खेल रही एक 6 साल की एक बच्ची की अलमारी के नीचे दबकर मौत हो गई। घटना सोमवार शाम को तब हुई जब बच्ची अलमारी के दरवाजे पर खेल-खेल में झूल रही थी। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वार्डरोब बच्ची के ऊपर ही गिर गया। इस घटना में बच्ची को गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।

दरवाजे पर झूल रही थी तभी हादसा

गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि सोहना में अपने घर पर अलमारी के नीचे दब जाने से छह साल की दीपांशी की मौत हो गई। दीपांशी अलमारी के दरवाजे पर झूल रही थी तभी अलमारी उस पर गिर गई। इससे उसे गंभीर चोटें आईं। परिजन आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दीपांशी अपने परिवार के साथ पहाड़ कॉलोनी में रहती थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद बच्ची की डेड बॉडी परिवार को सौंप दी है।

युवती से 1.88 लाख की ठगी

गुरुग्राम में बादशाहपुर की रहने वाली एक महिला के साथ धोखाधड़ी की वारदात सामने आई है। उनसे कोरियर के नाम पर 1.88 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। पीड़िता दीप्ति ने बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर झूठे विज्ञापन दिखाकर उनसे संपर्क किया। इन विज्ञापनों में संबंधित कोई आकर्षक ऑफर या योजना का जिक्र था। जब दीप्ति ने इन विज्ञापनों पर प्रतिक्रिया दी, तो धोखेबाजों ने उन्हें विश्वास में ले लिया।

एक लाख 88 हजार रुपये खाते में ट्रांसफर कराए

आरोपियों ने दीप्ति से कहा कि उनको कोरियर या पैकेज मिलेगा, जिसके लिए उन्हें कुछ पैसे देने होंगे। अलग-अलग बहाने बनाकर, ठगों ने दीप्ति से कुल एक लाख 88 हजार रुपये अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए। जब पैसे ट्रांसफर हो गए और कोई कोरियर नहीं आया, तो दीप्ति को महसूस हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इस घटना के बाद, दीप्ति ने साइबर साउथ गुरुग्राम थाने में शिकायत दर्ज कराई है।