ग्राहकों को फर्जी एनओसी जारी कर डकार गया 11 करोड़, गुरुग्राम में लोन कंपनी का जीएम गिरफ्तार

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, गुरुग्रामSat, 6 Sep 2025 10:59 PM
गुरुग्राम में एक लोन कंपनी के महाप्रबंधक (जनरल मैनेजर) को गिरफ्तार किया गया है। उस पर ग्राहकों को फर्जी एनओसी जारी 11 करोड़ रुपए से अधिक की रकम गबन करने का आरोप है। वह कुल स्वीकृत रकम से कम रकम लेकर ऋण बंद कर देता था और फिर ग्राहकों को फर्जी एनओसी जारी कर देता था।

पुलिस ने शनिवार को बताया कि एक निजी ऋण प्रदाता कंपनी के महाप्रबंधक को 11.25 करोड़ रुपए के कथित गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने कंपनी के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके कथित तौर पर ऋण चुकाने के नाम पर धन उगाही की। पुलिस ने आगे बताया कि वह कुल स्वीकृत राशि से कम राशि लेकर ऋण बंद कर देता था और फिर ग्राहकों को फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर देता था।

पुलिस के अनुसार, 18 जून को डाक द्वारा एक गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें कहा गया था कि आरोपी फर्जी एनओसी जारी कर रहा था और अवैध रूप से कम राशि लेकर ऋण बंद कर रहा था। जिसके कारण ग्राहकों से एकत्रित धन का गबन हुआ। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने कंपनी के खातों में पैसा जमा न करके कंपनी और ग्राहकों को धोखा दिया। पुलिस ने कंपनी का नाम उजागर नहीं किया है।

पुलिस ने बताया कि मेट्रो पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद शुक्रवार को गुरुग्राम से 32 साल के सतीश चंद्रा को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद निवासी सतीश चंद्रा के पास एमबीए की डिग्री है। वह पिछले दो सालों से कंपनी में महाप्रबंधक के पद पर कार्य कर रहा था।

गुरुग्राम पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि जांच में पता चला है कि आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 588 ग्राहकों के पैसे हड़पे हैं। अधिकारी ने बताया कि कुल 19,40,20,000 रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया, जिसमें से 8 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान ग्राहकों द्वारा किश्तों के रूप में किया गया। शेष 11.25 करोड़ रुपए का गबन कर लिया गया। उन्होंने बताया कि मामले में आगे की जांच की जा रही है।