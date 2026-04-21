अब मिनटों में पूरा होगा बल्लभगढ़ से सोहना का सफर, 4 लेन सड़क निर्माण को हरी झंडी
बल्लभगढ़ से सोहना के बीच जाम और खराब सड़क से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। लोक निर्माण विभाग यहां 15 किलोमीटर लंबी चार लेन सड़क बनाने जा रहा है जिसका काम अगले महीने शुरू होगा।
बल्लभगढ़ से सोहना रोड पर जाम की समस्या से जूझ रहे वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। लोक निर्माण विभाग ने गुरुग्राम से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बल्लभगढ़ से सोहना तक चार लेन सड़क निर्माण बनाने की योजना की है। इसके लिए ठेकेदार को काम सौंप दिया है। अगले महीने से काम शुरू होने की उम्मीद है।
सड़क पर जगह-जगह गड्ढे, स्थिति बेहद खराब
बल्लभगढ़-समयपुर-सिरमथला होते हुए सोहना तक करीब 15 किलोमीटर लंबी सड़क फिलहाल खस्ताहाल अवस्था में है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बने हुए है। इससे आये दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। बरसात के दौरान स्थिति और भी बदतर हो जाती है।
बल्लभगढ़ से सोहना के लिए दो मार्ग
वहीं दूसरी तरफ बल्लभगढ़ से सोहना के लिए अभी दो मार्ग है। बल्लभगढ़-पाली-धौज मार्ग और फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड। इन दोनों पर सड़कों पर सुबह-शाम भारी जाम रहता है। खासकर कंपनियों की छुट्टी के दौरान इन सड़कों से जाम के कारण निकलना मुश्किल हो जाता है।
चार लेन सड़क बनने से बड़ी राहत
वाहन चालकों को पांच मिनट की दूरी तय करने में भी आधा घंटा लग जाता है। ऐसे में चार लेन सड़क बनने से हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यह सड़क बल्लभगढ़ से समयपुर, सिरमथला होते हुए गुरुग्राम (सोहना) के निमोठ गांव तक पहुंचेगी।
तय सीमा में निर्माण पूरा करने के निर्देश
लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रकाश लाल ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए ठेकेदार को काम सौंप दिया गया है। ठेकेदार को तय समय सीमा में सड़क निर्माण का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले समय में इस सड़क पर यातायात का दबाव और बढ़ने की संभावना को देखते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जा रहा है।
चार लेन रोड से वाहनों का दबाव कम होगा
नई सड़क बनने के बाद फरीदाबाद-गुरुग्राम चार लेन रोड पर वाहनों का दबाव कम होगा। वर्तमान में इस मार्ग पर ट्रैफिक का काफी दबाव रहता है, जिससे अक्सर जाम और हादसे होते हैं।
सफर होगा आसान
वैकल्पिक मार्ग तैयार होने से यातायात का बोझ विभाजित होगा और दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फिलहाल सड़क की हालत बेहद खराब है, जिससे रोजाना आवागमन में दिक्कत होती है। सड़क बनने के बाद न केवल सफर आसान होगा, बल्कि समय की भी बचत होगी। अनुमान है कि जेसीबी चौक से सोहना तक की दूरी महज 20 से 25 मिनट में तय की जा सकेगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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