दिन में पढ़ाई और रात में चोरी, फिर क्लबों में मौज-मस्ती; गुरुग्राम में 4 छात्र गिरफ्तार
गुरुग्राम पुलिस ने 4 छात्रों को गिरफ्तार किया है। ये सभी दिन में कॉलेज जाकर पढ़ाई करते थे और रात में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। उसके बाद चोरी की रकम से क्लबों में मौज-मस्ती करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की 14 वारदातें कबूल की हैं।
गुरुग्राम पुलिस ने पिछले दो महीनों से शहर में सक्रिय टायर चोरी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि रात के समय घरों और होटलों के बाहर खड़ी गाड़ियों के टायर और रिम चुराने के आरोप में अलग-अलग कॉलेजों के चार छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी चोरी की रकम क्लबों में मौज-मस्ती में उड़ाते थे।
एक अधिकारी के अनुसार, आरोपियों ने टायर और रिम चोरी की 14 वारदातें कबूल की हैं। उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों की पहचान सेक्टर-39 झाड़सा निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के छात्र ऋषिकेश (23), बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक में बीए (एलएलबी) की पढ़ाई कर रहे झज्जर के सिवाना गांव के मूल निवासी अर्जुन (22), पलवल के जोधपुर गांव के निवासी और गुरुग्राम विश्वविद्यालय में बी कॉम के छात्र पीयूष राणा (23) और बिहार के मुंगेर के मूल निवासी और गुरुग्राम के डीएसडी कॉलेज में बी कॉम के छात्र तुषार कुमार (22) के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, अपराध शाखा की एक टीम ने शुक्रवार को इस गिरोह को पकड़ा। एक वरिष्ठ जांच अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि वे रात में अर्जुन की नीली मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स कार में निकलते थे। वे कार को टारगेट वाहन के पास पार्क करते थे और जैक व अन्य औजारों की मदद से रिम समेत टायर उतार लेते थे। उसके बाद वे वाहन को ईंटों पर छोड़ देते थे और चोरी किए गए टायरों को फ्रॉन्क्स पर लादकर फरार हो जाते थे।
गुरुग्राम पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि अपराध में इस्तेमाल की गई गाड़ी को जल्द ही जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे बचपन के दोस्त हैं और साथ-साथ पढ़े हैं। वे सभी पार्टियों और क्लबों के शौकीन हैं। घर से पॉकेट मनी न मिलने पर चोरी करने लगे। वे पिछले दो महीनों से चोरी की घटनाओं में शामिल थे।