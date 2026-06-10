गुरुग्राम में सरेआम गुंडागर्दी; रोड रेज में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़, बदसलूकी और तोड़फोड़
गुरुग्राम में रोड रेज की डरा देने वाली वारदात सामने आई है। आरोपियों ने एक महिला डॉक्टर और उनके पति से बदसलूकी की। पीड़ित पक्ष के वकील ने पुलिस पर लापरवाही और आरोपी को बिना जांच के जल्द जमानत देने का आरोप लगाया है।
गुरुग्राम में रोड रेज की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोप है कि एक महिला डॉक्टर और उनके पति के साथ बीच सड़क पर दो कार सवारों ने बदसलूकी की। आरोपियों ने उनकी गाड़ी का विंडशील्ड तोड़ा और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत के बाद मालिबू टाउन निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, डॉक्टर के वकील का आरोप है कि पुलिस ने ठीक से जांच किए बिना आरोपी को दो घंटे में ही जमानत दे दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपों की जांच कर रही है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह घटना शाम करीब 4 बजे हुई जब सोहना की महिला डॉक्टर किसी काम से साउथ सिटी-II इलाके में गई थीं। जब वह और उनके पति शिशपाल विहार के पास से गुजर रहे थे तो दिल्ली नंबर वाली गाड़ी में सवार दो युवकों ने कथित तौर पर उनकी कार का रास्ता रोक लिया। सूत्रों की मानें तो जैसे ही महिला ने अपनी कार रोकी दोनों आरोपियों गाड़ी के पास पहुंचे और उनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। आरोपियों ने दंपति के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया।
सूत्रों ने बताया कि जब महिला डॉक्टर ने विरोध किया और कहा कि वह पुलिस बुला रही हैं तो आरोप भड़क गए। आरोपियों ने उनको गालियां देनी शुरू की। इसके बाद आरोपियों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया और उसकी विंडशील्ड (सामने का शीशा) तोड़ दिया। शोरगुल सुन कर मौके पर जब आसपास के लोग जमा होने लगे तब दोनों ने उनको अंजाम भुगतने की धमकी दी। महिला डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने जब आरोपियों का वीडियो बनाना शुरू किया तो आरोपी फरार हो गए। आरोपी काले रंग की टोयोटा कार चला रहे थे।
पुलिस के मुताबिक, मंगलवार को महिला डॉक्टर ने सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। महिला डॉक्टर ने बताया कि काली टोयोटा कार में सवार दो लोगों ने उनके और उनके पति के साथ बदसलूकी की। आरोपियों ने उनकी गाड़ी का विंडशील्ड भी तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी। हम बहुत डरे हुए थे। वहीं पुलिस ने बताया कि जांच के बाद बुधवार को एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान गुरुग्राम के सेक्टर 47 स्थित मालिबू टाउन के रहने वाले पारस ठाकरान के तौर पर हुई है।
वहीं गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस पूछताछ में पता चला कि एक मोड़ पर गाड़ियां ओवरटेक करने के दौरान शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच बहस हुई थी। इस बहस के बाद आरोपी ने कथित घटना को अंजाम दिया। जांच जारी है। वहीं डॉक्टर की ओर से पेश वकील सुरेश दत्त कौशिक ने आरोप लगाया कि पुलिस ने घटना की ठीक से जांच नहीं की और बिना केस से जुड़ी चीजें (केस प्रॉपर्टी) हासिल किए ही आरोपी को 2 घंटे के भीतर जमानत दे दी। अब हम पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज कराएंगे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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