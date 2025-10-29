ब्रेकअप हुआ है छुट्टी चाहिए, इंप्लाई का ई-मेल वायरल; बॉस का रिएक्शन कर देगा हैरान

संक्षेप: गुरुग्राम से एक अजब-गजब स्टोरी सामने आई है। इसमें कर्मचारी ने ईमानदारी के साथ ऑफिस से छुट्टी लेने की वजह के तौर पर 'ब्रेकअप' होने का हवाला दिया है। कर्मचारी का लीव अप्लिकेशन चर्चा में है।

अक्सर कर्मचारियों की ओर से दफ्तर या बॉस से छुट्टियां मांगने की अजब-गजब वजहें सामने सामने आती हैं। ऐसी रिपोर्टें सोशल मीडिया पर वायरल भी होती हैं। ऐसी ही एक स्टोरी गुरुग्राम से सामने आई है। इसमें एक कर्मचारी ने ईमानदारी के साथ ऑफिस से छुट्टी लेने की वजह के तौर पर 'ब्रेकअप' होने का हवाला दिया है। कर्मचारी की लीव अप्लिकेशन वाले ई-मेल पर उसके बॉस का जो रिएक्शन सामने आया है वह भी चर्चा में है।

गुड़गांव के नॉट डेटिंग (Knot Dating) कंपनी के सीईओ और को-फाउंडर जसवीर सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में अब तक का 'सबसे ईमानदार छुट्टी का अप्लिकेशन' साझा किया। इसमें उन्होंने एक कर्मचारी के लीव अप्लिकेशन का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया।

इस लीव अप्लिकेशन में कर्मचारी ने लिखा था- हेलो सर हाल ही में मेरा ब्रेकअप हुआ है। इस वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे में मुझे थोड़े समय के लिए छुट्टी चाहिए। मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं। मैं 28 से 8 तारीख तक की छुट्टी चाहता हूं।

कर्मचारी के इस लीव अप्लिकेशन को कंपनी के सीईओ जसवीर सिंह ने अब तक का सबसे ईमानदार लीव अप्लिकेशन करार दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा- कल मुझे अब तक का सबसे ईमानदार लीव अप्लिकेशन मिला। जेन जेड फिल्टर नहीं करता। आशय यह कि युवा कर्मचारी अपनी भावनाओं को खुलकर बता रहे हैं।

जसवीर सिंह ने बताया कि उन्हें एक कर्मचारी का ई-मेल मिला था। इसमें उसने माना था कि ब्रेकअप के बाद वह काम पर फोकस नहीं कर पा रहा है। ऐसे में ठीक होने के लिए उसको कुछ दिन का अवकाश चाहिए। इस पोस्ट में सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। कई यूजर्स ने कर्मचारी की ईमानदारी की सराहना की है।