गुरुग्राम: तावडू-सोहना रोड पर डम्पर ने कार को मारी टक्कर, 2 की मौके पर ही मौत
गुरुग्राम में शनिवार को तड़के एक तेज रफ्तार डम्पर ट्रक ने स्विफ्ट डिजायर कार को टक्कर मार दी। हादसा तावडू-सोहना रोड पर हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
गुरुग्राम के तावडू-सोहना रोड पर शनिवार को तड़के एक तेज रफ्तार डम्पर ट्रक ने स्विफ्ट डिजायर कार को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि डम्पर चालक अपनी गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। सदर ताउरू पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। मृतकों की पहचान राहुल (30) और उसके दोस्त अजय (27) के रूप में हुई है। दोनों तावडू निवासी हैं।
दोनों दिल्ली के कालकाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद कार से तावडू लौट रहे थे तभी शनिवार को तड़के लगभग 3 बजे यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने बताया कि डम्पर की टक्कर से कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि डम्पर चालक तेज स्पीड और लापरवाही से वाहन चला रहा था।
हादसे में जान गंवाने वाला अजय दो बेटियों का पिता था जबकि राहुल की पत्नी गर्भवती है। मृतकों में से एक के रिश्तेदार ने बताया कि अजय भिवाड़ी में एक निजी आभूषण की दुकान में काम करता था जबकि राहुल का अपना कारोबार था। तावडू के एसएचओ जितेंद्र यादव ने बताया कि अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इस बीच यातायात पुलिस ने चालान नहीं सलाम मिलेगा अभियान के तहत दो जागरूकता पाठशालाओं का आयोजन किया। पुलिस उपायुक्त डॉ. राजेश मोहन के निर्देश पर आयोजित इन कार्यक्रमों में 100 से अधिक वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया।
कृष्णा चौक और आईटीआई चौक पर आयोजित इन पाठशालाओं में लोगों को लेन ड्राइविंग, सीट बेल्ट-हेलमेट का उपयोग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग से बचने, और अंडरएज ड्राइविंग के खतरों के बारे में बताया गया। इन अभियानों का मकसद लोगों को चालान से बचाना और सड़क हादसों को कम करना है। यातायात पुलिस ने भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही है।