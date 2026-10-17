IMT मानेसर में बनेगा डाटा सेंटर पार्क, स्थानीय युवाओं को मिलेंगी नौकरियां
आईएमटी मानेसर में विश्व स्तरीय डाटा सेंटर पार्क बनाने की तैयारी है जो गुरुग्राम और फरीदाबाद को वैश्विक हब बनाएगा। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार बढ़ेंगे।
अमर मौर्य, गुरुग्राम
हरियाणा के आईएमटी मानेसर में एक विश्व स्तरीय डाटा सेंटर पार्क बनाने की तैयारी है। इससे गुरुग्राम और फरीदाबाद को वैश्विक हब बनाने में मदद मिलेगी। नई हरियाणा डाटा सेंटर नीति-2026 के तहत 5 वर्षों तक प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए 20 हजार करोड़ रुपये का समझौता हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि इससे निवेश बढ़ेगा और कम से कम 15 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।
गुरुग्राम और फरीदाबाद को पसंदीदा वैश्विक हब बनाने का मकसद
अधिकारियों ने बताया कि आईएमटी मानेसर में विश्व स्तरीय डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने की योजना तैयार हो चुकी है। इसका उद्देश्य गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित राज्य की इकाइयों के लिए पसंदीदा वैश्विक हब बनाना है। इससे निवेश के साथ उद्योगों में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
74 सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों को देगा सेवाएं
हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हारट्रॉन) के प्रबंध निदेशक डॉ. यश गर्ग ने कहा कि गुरुग्राम समेत राज्य में डाटा सेंटर पार्क करीब 74 सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों को सेवाएं प्रदान करेगा। इसके निवेशकों को वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन करना है।
नई हरियाणा डाटा सेंटर नीति-2026 लागू
इस डाटा सेंटर से स्थानीय निवासियों को रोजगार मिलेगा। सरकार की ओर से प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए नई हरियाणा डाटा सेंटर नीति-2026 लागू हो चुकी है। यह नीति अगले पांच वर्षों के लिए वैध होगी। इसका उद्देश्य गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित पूरे राज्य को डाटा सेंटर पार्क और उद्योगों के लिए एक पसंदीदा वैश्विक हब बनाना है।
सेंटर के लिए बिल्डिंग कोड में ढील
अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने हरियाणा बिल्डिंग कोड में बदलाव कर डाटा सेंटर्स के लिए 500 प्रतिशत फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) और 60 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी है, जिससे औद्योगिक भूखंडों पर पांच गुना तक वर्टिकल निर्माण (ऊंची इमारतें) किया जा सकेगा।
15 फीसदी स्थानीय कार्यबल होगा नियुक्त
इस पहलकदमी से स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। इन उद्योगों में कम से कम 15 प्रतिशत स्थानीय कार्यबल को नियुक्त किया जाएगा। प्रति कर्मचारी एक लाख प्रति वर्ष तक की 100 प्रतिशत सैलरी सब्सिडी दी जाएगी।
20 हजार करोड़ा का समझौता
हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हारट्रॉन) के अधिकारियों ने कहा कि अनंत राज लिमिटेड ने हरियाणा सरकार के साथ राज्य में 357 मेगावाट क्षमता का डाटा सेंटर हब विकसित करने के लिए 20 हजार करोड़ के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसका एक बड़ा हिस्सा मानेसर में 21 एकड़ के लैंड बैंक पर विस्तारित किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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