गुरुग्राम में बेकाबू कार का कहर; टक्कर से 4 बार पलटा ऑटो, 17 घायल
गुरुग्राम के सोहना-गुरुग्राम एलिवेटेड रोड पर नशे में धुत एसयूवी चालक ने ज्यादा सवारियों से भरे ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो चार बार पलट गया। हादसे में 17 लोग घायल हो गए।
सोहना-गुरुग्राम एलिवेटेड रोड पर रविवार को सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बेकाबू एसयूवी ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो चार बार पलट गया। हादसे में चालक सहित 17 लोग घायल हो गए, जिनमें 15 महिलाएं शामिल हैं। इनको प्राथमिक इलाज के बाद सोहना से गुरुग्राम रेफर कर दिया गया, जबकि नशे में धुत एसयूवी चालक को राहगीरों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
4 बार पलट गया ऑटो
बताया जाता है कि सोहना के सेक्टर-33 स्थित सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली सोसाइटी जाने के लिए एक ऑटो सोहना से चला था। ऑटो में 15 महिलाएं और एक पुरुष सवार थे। सभी सोसाइटी में काम करने जा रहे थे। चुंगी नंबर एक के पास जैसे ही यह ऑटो पहुंचा तो पीछे से तेजी से आ रही एक एसयूवी कार ने उसको जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो एलिवेटेड रोड पर 4 बार पलट गया।
15 महिलाओं समेत 17 लोग घायल
हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। हादसे में ऑटो चालक और 15 महिलाओं समेत 17 लोग घायल हो गए। लोग ऑटो की ओर सवारियों को बचाने के लिए दौड़े। घायलों को सोहना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईटीआई कॉलोनी निवासी 45 साल की महिला गायत्री की हालत नाजुक थी जिसे तुरंत गुरुग्राम के लिए रैफर किया गया। इसके बाद अन्य घायलों को भी गुरुग्राम भेज दिया गया।
हादसे में घायलों की हुई पहचान
हादसे में घायल सभी महिलाएं 30 साल से 54 साल के बीच की हैं। इनकी पहचान लाखूवास निवासी गीता, रजनी, पूनम, बीना, सविता व बबीता, नूंह के गांव आटा निवासी ज्योति, आईटीआई कॉलोनी निवासी अनीता व खातूनी, लाखूवास निवासी राजेश, करंकी खेड़की निवासी मंजू, गयासो, पहाड़ कॉलोनी निवासी सविता आदि शामिल हैं। ऑटो चालक की पहचान गांव धुनैला निवासी रुकुमुद्दी के रूप में हुई है। इस ऑटो में गांव लाखूवास निवासी 24 वर्षीय बॉबी भी शामिल था।
एसयूवी चालक नशे में धुत था
एसयूवी कार चालक की पहचान सोहना के बालूदा रोड स्थित डिफेंस कॉलोनी निवासी जगरूप के रूप में हुई है। वह घटना के वक्त नशे में धुत था। लोगों ने उसको मौके से पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने कार भी जब्त कर ली है। बीते 17 सितंबर को भी एक ऐसी ही घटना घटी थी। इसमें जीडी गोयंका यूनिवर्सिटी के समीप सवारियों से भरा ऑटो पलट गया था। हादसे में एक शिक्षिका, 14 छात्राएं और ऑटो चालक घायल हो गए थे।
(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।