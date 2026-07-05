गुरुग्राम में डंपर से गिरी बजरी में दबा 16 साल का प्रियांशु, मदद के लिए चीखता रहा
गुरुग्राम के सेक्टर-113 में बजरी उतारते समय एक 16 साल का लड़का बजरी के नीचे दब गया जिससे उसकी मौत हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। लड़का डंपर पर हेल्पर के तौर पर काम करता था।
गुरुग्राम के सेक्टर-113 में एक डंपर ट्रक से बजरी उतारते समय उसके नीचे दबने से 16 साल के एक लड़के की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना शुक्रवार रात करीब 1 बजे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इस हादसे का पता तब चला जब ड्राइवर को अपना हेल्पर नहीं मिला। फिर पास के CCTV कैमरों की फुटेज देखी गई। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि यूपी के बरेली का प्रियांशु मौर्य बजरी के नीचे दब गया है।
गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक, 16 साल का प्रियांशु मौर्य डंपर ट्रक पर हेल्पर का काम करता था। उसका परिवार मौजूदा वक्त में उत्तराखंड के नैनीताल जिले के प्रेमपुर लोसानी में रहता है। बताया जाता है कि बजरी से भरा डंपर जब कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा तो ड्राइवर ने प्रियांशु से पीछे जाकर डंपर का टेलगेट खोलने के लिए कहा। प्रियांशु ने जैसे ही डंपर का गेट खोला वैसे ही ड्राइवर ने बजरी उतारने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट चालू कर दी। इससे तेजी से बजरी नीचे गिरने लगी।
सीसीटीवी फुटेज से चला पता
इस दौरान प्रियांशु का संतुलन बिगड़ गया और उस पर भारी मात्रा में बजरी गिर गई। प्रियांशु मदद के लिए चिल्लाया लेकिन ड्राइवर उसकी आवाज सुन नहीं सका। पल में ही प्रियांशु बजरी के ढेर के नीचे दब गया। यह दिल दहला देने वाली पूरी घटना CCTV कैमरों में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि प्रियांशु बजरी के नीचे दब गया है। घटना का पता चलते ही मजदूरों ने बजरी हटाई। पुलिस को भी सूचना दे दी गई। लड़के को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पिता ने दर्ज कराया केस
प्रियांशु के पिता दुर्गा प्रसाद मौर्य की शिकायत पर गुरुग्राम की बाजघेरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। मृतक के पिता दुर्गा प्रसाद मौर्य ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका बेटा प्रियांशु एक ट्रक पर हेल्पर का काम करता था। दो जुलाई की मध्यरात्रि करीब 12:40 बजे (वह चालक के साथ रेता-बजरी से भरा ट्रक खाली करने सेक्टर-113 स्थित एक स्टॉक पर गया था।
पैरों पर गिरी बजरी के चलते निकल नहीं सका प्रियांशु
वहां पहुंचकर चालक ने प्रियांशु को ट्रक का डाला खोलने के लिए नीचे उतारा। जैसे ही प्रियांशु ने डाला खोला, अचानक बजरी का एक बड़ा हिस्सा उसके पैरों पर गिर गया, जिससे वह वहीं फंस गया। प्रियांशु ने खुद को बचाने के लिए चालक को कई बार जोर-जोर से आवाज लगाई, लेकिन चालक ने उसकी चीखें अनसुनी कर दीं और बिना पीछे देखे ट्रक का प्रेशर उठा दिया। पलक झपकते ही बजरी प्रियांशु के ऊपर आ गिरी और वह पूरी तरह उसके नीचे दब हो गया।
पिता बोले- हादसा नहीं लापरवाही से गई जान
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत सेक्टर-113 चिंटेल नाका के पास मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से बजरी में दबे प्रियांशु को बाहर निकाला और तुरंत पालम विहार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीड़ित पिता ने पुलिस से कहा कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं, बल्कि चालक की घोर लापरवाही है। ट्रक चालक फरार है। पुलिस ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।