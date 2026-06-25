गुरुग्राम: सुल्तानपुर नेशनल पार्क के पास 185 इमारतों पर होगा ऐक्शन, क्या तैयारी?
गुरुग्राम के सुल्तानपुर नेशनल पार्क के पास इको-सेंसिटिव जोन में 184 अवैध इमारतों पर बुलडोजर ऐक्शन का खतरा मंडराने लगा है। वन विभाग ने इस बारे में रिपोर्ट जिला मॉनिटरिंग कमेटी को सौंप दी है।
गुरुग्राम के सुल्तानपुर नेशनल पार्क (पक्षी विहार) की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। वन विभाग ने पार्क के चारों तरफ घोषित इको-सेंसिटिव जोन (पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र) में नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई 184 अवैध इमारतों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्ययोजना बना ली है। अभियान को अमलीजामा पहनाने के लिए अगले हफ्ते जिला प्रशासन और जुड़े हुए विभागों की एक संयुक्त बैठक होगी।
बैठक में होगा फैसला
सूत्रों की मानें तो मंगलवार को होने वाली इस बैठक में अवैध निर्माणों को हटाने की योजना पर चर्चा होगी। बैठक में अवैध निर्माणों को जमींदोज करने की समय-सीमा भी तय की जा सकती है। इस बैठक में डीसी, कमिश्नर, वन विभाग के बड़े अधिकारी, नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग और हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता मंडलायुक्त और जिला उपायुक्त करेंगे।
मॉनिटरिंग कमेटी को भेजी रिपोर्ट
बैठक में पार्क के आस-पास के संवेदनशील इलाके में बने अवैध निर्माणों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। वन विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए इन सभी 184 अवैध कब्जों और निर्माणों की जीपीएस लोकेशन, पैमाइश और ताजा फोटोग्राफ के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जिला मॉनिटरिंग कमेटी को सौंप दी है।
पार्क के नजदीक खड़ी की बहुमंजिली कमर्शियल इमारतें
सर्वे में खुलासा हुआ है कि नेशनल पार्क के पास कई बहुमंजिला मंजिला कमर्शियल इमारतें, फॉर्म हाउस और पक्के निर्माण अवैध रूप से खड़े कर लिए गए हैं। ये निर्माण वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। जांच में कई ऐसे निर्माण भी मिले हैं, जिनके मालिकों का कोई पता नहीं है। अब बैठक में ही तय होगा कि इन अज्ञात मालिकों की प्रॉपर्टी को बिना किसी नोटिस के सीधे ध्वस्त किया जाएगा या कोई अन्य रास्ता अख्तियार किया जाएगा।
जारी किए जाएंगे नोटिस
अधिकारियों ने बताया कि अगले हफ्ते होने वाली जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की बैठक में ऐक्शन लिए जाने को लेकर मंजूरी मिलते ही चिन्हित किए गए प्लॉट स्वामियों को अंतिम नोटिस जारी किए जाएंगे। इसमें उनसे जवाब मांगे जाएंगे। प्रशासन की ओर से तय डेडलाइन खत्म होने ही ऐक्शन शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि भारी पुलिस फोर्स और जेसीबी मशीनों के साथ बड़े स्तर पर ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया जाएगा।
(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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