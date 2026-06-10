गुरुग्राम में रिटायर कर्नल के घर लूट मामले में दबोचे गए 4 बांग्लादेशी, हाथ-पैर टूटे
गुरुग्राम में एक रिटायर कर्नल के घर लूटपाट के मामले में पुलिस ने चार बांग्लादेशी दबोचे हैं। हालांकि चारों के हाथ-पैर टूट चुके हैं। घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
गुरुग्राम पुलिस ने सेना के एक रिटायर्ड कर्नल के घर हुई लूट के मामले में 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि जब पालम विहार पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन्हें द्वारका रोड पर बजघेड़ा अंडरपास के पास पकड़ने की कोशिश की तो बचने के लिए चारों ने अंडरपास में छलांग लगा दी। ऊंचाई से कूदने के कारण चारों बदमाशों के हाथ-पैर की हड्डियां टूट गईं। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में रह रहे इन आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बदमाश पॉश इलाकों में रेकी कर हथियारों के बल पर लूट और डकैती की वारदात को अंजाम देने में माहिर है। मंगलवार को द्वारका रोड के पास बजघेड़ा अंडरपास पर जब पुलिस ने बदमाशों को घेरा तो खुद को बचाने के लिए चारों बदमाशों ने अंडरपास में छलांग लगा दी। इस कोशिश में तीन आरोपियों के पैरों में और एक के हाथ में फ्रैक्चर आया है। फिलहाल चारों को पुलिस हिरासत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
चारों के हाथ पैर टूटे
पुलिस टीम ने बजघेड़ा अंडरपास से हिलाल, मामो खान, मोहम्मद खैरुल अरमान और मोहम्मद मामन निवासी बांग्लादेश को दबोचा लिया। पुलिस ने बताया कि अंडरपास में कूदने के बाद आरोपी खैरुल उर्फ अरमान की दोनों टांगें टूट गईं। वहीं, मामन और हिलाल के एक-एक पैर में गंभीर फ्रैक्चर आया है। चौथे आरोपी मामो खान का हाथ टूट गया है। पुलिस ने चारों को तुरंत हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया।
12 लाख रुपये के गहनों की लूट
इन बदमाशों ने चार जून की रात को सेक्टर-23 में रहने वाले पूर्व कर्नल के परिवार के घर में धावा बोला था। शिकायतकर्ता के मुताबिक देर रात चारों बदमाश मकान के पीछे की खिड़की की लोहे की ग्रिल काटकर अंदर दाखिल हुए। बदमाशों ने घर में मौजूद मां और बेटी को हथियारों के बल पर बंधक बना लिया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद घर में रखे 12 लाख रुपये के जेवरात और आठ हजार रुपये की नकदी लूटकर फरार हो गए।
आरोपियों पर कई गंभीर मामले
चारों बांग्लादेशी हैं। ये भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। इन्होंने दिल्ली के संगम विहार (वजीराबाद) में अपना ठिकाना बना रखा था। हिलाल पर 12 मामले दिल्ली में डकैती, चोरी और आर्म्स एक्ट के दर्ज है। मोहम्मद खैरुल अरमान पर आठ मामले हरियाणा, दिल्ली और यूपी में हत्या, डकैती और गैंगस्टर एक्ट के दर्ज है। मोहम्मद मामन पर तीन अभियोग दिल्ली और गुरुग्राम में लूट व डकैती के मामले दर्ज है। मामो खान पर दिल्ली में चोरी का केस है।
रेकी कर अंजाम देते थे वारदातें
आरोपियों ने बताया कि पहले दिल्ली-एनसीआर के पॉश इलाकों में घूमकर बड़े मकानों की रेकी करते थे। मकान का चयन होने के बाद हथियारों के साथ धावा बोलते थे। इस बार भी इनकी योजना गुरुग्राम में बड़ी वारदात को अंजाम देकर सीधे बांग्लादेश भागने की थी। पुलिस इन बदमाशों को रिमांड पर लेकर यह पता लगाएगी कि इनके इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है। इन्होंने लूटा हुआ माल कहां छुपाया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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