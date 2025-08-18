देर रात करते हैं फोन, गुरुग्राम में 3 छात्राओं टीचर पर लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप

गुरुग्राम में एक सरकारी स्कूल में म्यूजिक टीचर पर 3 छात्राओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इन तीनों छात्राओं ने टीचर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। अधिकारियों ने बताया कि शिकायतों पर जांच शुरू कर दी गई है।

गुरुग्राम के एक गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक पर 3 छात्राओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इन तीनों छात्राओं ने आरोपी म्यूजिक टीचर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, गुरुग्राम ब्लॉक के राजकीय स्कूल की छात्राओं ने शिक्षक पर गलत व्यवहार करने और देर रात सोशल मीडिया पर मैसेज और फोन करने का आरोप लगाया है। छात्राओं ने इसके बारे में अपने अभिभावकों को बताया। अभिभावकों ने इसकी शिकायत स्कूल प्रिंसिपल से की। यह शिकायत स्कूल के पॉक्सो रजिस्टर में भी दर्ज किया गया है।

बताया जाता है कि कक्षा नौ में पढ़ने वाली लड़कियों ने खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। लड़कियों ने आरोप लगाया कि म्यूजिक टीचर अक्सर देर रात को उनको फोन करते हैं। उनसे मिलने के लिए कहता था।

लड़कियों ने आरोप लगाया कि टीचर उनको धमकियां देता था और कहता था कि यदि वे उसके कहे अनुसार काम नहीं करेंगी तो वह उनको फेल कर देगा। उन्हें फेल कर देने की भी धमकी देता थी।

शिकायत मिलने के बाद बीईओ सुदेश राघव ने स्कूल के प्रधानाचार्य को बुलाया और स्कूल की आंतरिक समिति से रिपोर्ट मांगी। छात्राओं के अभिभावकों ने भी आरोप लगाया कि टीचर ने नशे की हालत में उनको फोन किए थे।

स्कूल प्रबंधन उससे पूछताछ कर रहा है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अभिभावकों ने बताया कि प्रधानाचार्य मंगलवार को बीईओ को जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। बीईओ ने आश्वासन दिया कि यह बहुत संवेदनशील मामला है। इसकी जांच की जा रही है।