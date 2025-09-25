गुरुग्राम में सिटी बसों के किराये में बदलाव, कितनी दूरी के लिए कितने पैसे लगेंगे; पूरी लिस्ट

गुरुग्राम में सिटी बसों के लिए किराये में बदलाव किया गया है। नई किराया दरें 24 सितंबर से प्रभावी हो गई है। वर्तमान में शहर के 23 मार्गों पर 150 आधुनिक पर्यावरण-अनुकूल बसें चलती हैं। इस साल जीएमसीबीएल के बेड़े में नई इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल होने की उम्मीद है।

गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड (जीएमसीबीएल) ने शहर में अपने सभी मार्गों पर नया बस किराया लागू की है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, नई लागू की गई किराया योजना में 6 किलोमीटर तक यात्रा करने वाले यात्रियों को अब 10 रुपए का भुगतान करना होगा, 6 किलोमीटर से अधिक और 13 किलोमीटर तक की यात्रा करने वालों को 20 रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि 13 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए 30 रुपए किराया लिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि नई किराया योजना 24 सितंबर से प्रभावी हो गई है।

बयान में कहा गया है कि नई किराया दर को शहरी बस सेवाओं को यात्रियों के लिए अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और किफायती बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में जीएमसीबीएल शहर के प्रमुख आवासीय और व्यावसायिक केंद्रों को कवर करते हुए 23 मार्गों पर 150 आधुनिक पर्यावरण-अनुकूल बसों का बेड़ा संचालित करता है। आसानी से टिकट बुक करने और बस सेवाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए जीएमसीबीएल द्वारा विकसित गुरुग्राम ऐप पर सभी मार्गों और किराए की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इस वर्ष जीएमसीबीएल के बेड़े में नई इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल होने की उम्मीद है, जिससे शहर में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को और मजबूती मिलेगी। जीएमसीबीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत चौधरी ने कहा कि नए किराया ढांचे को सभी यात्रियों के लिए निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है।