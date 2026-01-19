Hindustan Hindi News
गुरुग्राम में नई पेयजल लाइन डलने से 80 इलाकों की बुझेगी प्यास, कहां-कहां होगी सप्लाई?

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की नई पेयजल लाइनों से मिलेनियम सिटी के करीब 80 इलाकों में पेयजल सप्लाई में सुधार करने की तैयारी अंतिम चरण में है। इसके योजना के तहत जारी टेंडर को लेकर 7 कंपनियों ने आवेदन किया है। 

Jan 19, 2026 09:56 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की नई पेयजल लाइन से मिलेनियम सिटी के करीब 80 इलाकों में पेयजल सप्लाई में सुधार करने की तैयारी अंतिम चरण में है। इसके योजना के तहत जारी टेंडर को लेकर सात कंपनियों ने आवेदन किया है। इसको लेकर जल्द वित्तीय बिड को खोला जाएगा।

पिछले साल जीएमडीए ने बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से द्वारका एक्सप्रेसवे, पालम विहार रोड, सुशील ऐमा रोड, ओल्ड दिल्ली रोड से उद्योग विहार रोड होते हुए शंकर चौक तक पेयजल की नई लाइन डालने का टेंडर आमंत्रित किया था। इस नई लाइन को डालने में करीब 57 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस नई लाइन के डलने के बाद सेक्टर-81 से लेकर सेक्टर-115, सेक्टर-21 से लेकर सेक्टर-23, पालम विहार, उद्योग विहार, डीएलएफ क्षेत्र के साथ-साथ रास्ते में पड़ रही कॉलोनियों और गांवों को लाभ मिलेगा। इस टेंडर की वित्तीय बिड को खोलने के बाद इसको मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता होने वाली उच्चस्तरीय खरीद समिति की बैठक में रखा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इस पाइप लाइन को डालने का काम शुरू हो जाएगा।

वैकल्पिक पाइप लाइन होगी

मौजूदा समय में सेक्टर-81 से लेकर 115 तक विकसित सेक्टरों में चंदू बुढेड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी की सप्लाई होती है। पिछले दिनों पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद इन सेक्टरों में विकसित सोसाइटियों में पेयजल संकट गहरा गया था। भविष्य में इस तरह की स्थिति होने पर बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सोसाइटियों में पानी देना आसान हो जाएगा। मौजूदा पाइप लाइन की क्षमता 146 एमएलडी है, लेकिन इस नई पाइप लाइन की क्षमता 200 एमएलडी होगी। इसको डालने में करीब डेढ़ साल का समय लगेगा।

बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जा रही

मौजूदा समय में बसई में 270 एमएलडी क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। इसकी क्षमता को बढ़ाकर 470 एमएलडी करने की योजना है। इसको लेकर पहले चरण में 100 एमएलडी क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जाएगा। इससे पेयजल आपूर्ति में सुधार होगा।

सेक्टर-68 से 80 तक पर्याप्त पेयजल दिया जाएगा

मार्च माह से सेक्टर-68 से लेकर सेक्टर-80 तक विकसित कॉलोनियों और सोसाइटियों को पर्याप्त पेयजल मिलने लगेगा। जीएमडीए ने दावा किया है कि सेक्टर-72 का बूस्टिंग स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। इसका ट्रायल किया जा चुका है। द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे से एवीएल 36 सोसाइटी के पास पेयजल लाइन डाली जा रही है। यह काम फरवरी माह के अंतिम सप्ताह तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद सेक्टर-51 और सेक्टर-72 बूस्टिंग स्टेशन क्षेत्र में आ रहे इलाकों में पेयजल सप्लाई में सुधार होगा।

अभिनव वर्मा, कार्यकारी अभियंता, जीएमडीए, ''बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से एक नई पाइपलाइन डाली जाएगी। इससे द्वारका एक्सप्रेसवे, पालम विहार रोड, सुशील ऐमा मार्ग, ओल्ड दिल्ली रोड के आसपास लगते इलाकों में फायदा होगा। इस योजना के तहत टेंडर आवंटित करने की प्रक्रिया चल रही है।''

