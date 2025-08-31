अब तक जमा नहीं किया प्रॉपर्टी टैक्स? गुरुग्राम में शुरू होगी संपत्तियों को सील करने की तैयारी

निगम के आंकड़ों के मुताबिक, शहर में एक लाख से अधिक का बकाया रखने वाले 29,191 संपत्तिकर डिफॉल्टर हैं, जिन पर कुल 291.91 करोड़ का बकाया है। इस वसूली में देरी के कारण निगम का खजाना खाली हो रहा है। निगम के पास फिलहाल सिर्फ 450 करोड़ बचे हैं, जबकि निगम का सालाना खर्च इस राशि का दोगुना है।

गुरुग्राम नगर निगम ने बकाया संपत्ति कर वसूलने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। जिन लोगों पर पांच लाख से अधिक का बकाया है, उन्हें दूसरा नोटिस जारी किया गया है। निगम ने चेतावनी दी है कि नोटिस के बाद भी अगर कर जमा नहीं कराया गया तो अगले सप्ताह से संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

निगम के आंकड़ों के मुताबिक, शहर में एक लाख से अधिक का बकाया रखने वाले 29,191 संपत्तिकर डिफॉल्टर हैं, जिन पर कुल 291.91 करोड़ का बकाया है। इस वसूली में देरी के कारण निगम का खजाना खाली हो रहा है। निगम के पास फिलहाल सिर्फ 450 करोड़ बचे हैं, जबकि निगम का सालाना खर्च इस राशि का दोगुना है। अगर यही स्थिति बनी रही तो कर्मचारियों के वेतन में भी दिक्कत आ सकती है।

कर वसूली में आई गिरावट इस वित्तीय वर्ष में गुरुग्राम नगर निगम में टैक्स वसूली में पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत की गिरावट आई है। 2023-24 में गुरुग्राम में 278.49 करोड़ की वसूली हुई थी, जो 2024-25 में घटकर 262.12 करोड़ रह गई। इस गिरावट से शहरी विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं और निगम को सरकारी फंड पर निर्भर होना पड़ेगा।