gurugram nagar nigam will seal properties from next week from those who not paid property tax अब तक जमा नहीं किया प्रॉपर्टी टैक्स? गुरुग्राम में शुरू होगी संपत्तियों को सील करने की तैयारी, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgurugram nagar nigam will seal properties from next week from those who not paid property tax

अब तक जमा नहीं किया प्रॉपर्टी टैक्स? गुरुग्राम में शुरू होगी संपत्तियों को सील करने की तैयारी

निगम के आंकड़ों के मुताबिक, शहर में एक लाख से अधिक का बकाया रखने वाले 29,191 संपत्तिकर डिफॉल्टर हैं, जिन पर कुल 291.91 करोड़ का बकाया है। इस वसूली में देरी के कारण निगम का खजाना खाली हो रहा है। निगम के पास फिलहाल सिर्फ 450 करोड़ बचे हैं, जबकि निगम का सालाना खर्च इस राशि का दोगुना है।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, गुरुग्रामSun, 31 Aug 2025 09:58 AM
share Share
Follow Us on
अब तक जमा नहीं किया प्रॉपर्टी टैक्स? गुरुग्राम में शुरू होगी संपत्तियों को सील करने की तैयारी

गुरुग्राम नगर निगम ने बकाया संपत्ति कर वसूलने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। जिन लोगों पर पांच लाख से अधिक का बकाया है, उन्हें दूसरा नोटिस जारी किया गया है। निगम ने चेतावनी दी है कि नोटिस के बाद भी अगर कर जमा नहीं कराया गया तो अगले सप्ताह से संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

निगम के आंकड़ों के मुताबिक, शहर में एक लाख से अधिक का बकाया रखने वाले 29,191 संपत्तिकर डिफॉल्टर हैं, जिन पर कुल 291.91 करोड़ का बकाया है। इस वसूली में देरी के कारण निगम का खजाना खाली हो रहा है। निगम के पास फिलहाल सिर्फ 450 करोड़ बचे हैं, जबकि निगम का सालाना खर्च इस राशि का दोगुना है। अगर यही स्थिति बनी रही तो कर्मचारियों के वेतन में भी दिक्कत आ सकती है।

कर वसूली में आई गिरावट

इस वित्तीय वर्ष में गुरुग्राम नगर निगम में टैक्स वसूली में पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत की गिरावट आई है। 2023-24 में गुरुग्राम में 278.49 करोड़ की वसूली हुई थी, जो 2024-25 में घटकर 262.12 करोड़ रह गई। इस गिरावट से शहरी विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं और निगम को सरकारी फंड पर निर्भर होना पड़ेगा।

संपत्तियों की स्थिति

शहर में विभिन्न श्रेणियों की कुल 7,05,602 संपत्तियां हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 4,37,111 रिहायशी हैं। इसके अलावा, 92,457 व्यावसायिक और 1,11,361 खाली प्लाट हैं। अगर इन सभी संपत्तियों से समय पर टैक्स वसूला जाए तो निगम की आय में भारी वृद्धि हो सकती है, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी। निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि संपत्तिकर डिफॉल्टरों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। जो लोग टैक्स नहीं भरेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संपत्तियों को सील करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हुए हैं।