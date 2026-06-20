गुरुग्राम के इस एरिया में संवरेगी सड़कों की सूरत, गलियों का निर्माण भी नए सिरे से होगा

गुरुग्राम के इस एरिया में संवरेगी सड़कों की सूरत, गलियों का निर्माण भी नए सिरे से होगा
गुरुग्राम के पालम विहार की सड़कें नए सिरे से बनाई जाएंगी। नगर निगम ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इस पर करीब चार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़क खराब होने से आए दिन दोपहिया वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। बुजुर्गों और बच्चों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है।
गुरुग्राम नगर निगम ने पालम विहार क्षेत्र के निवासियों को जर्जर सड़कों और गहरे गड्ढों की समस्या से हमेशा के लिए निजात दिलाने की तैयारी पूरी कर ली है। निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर-4 के अंतर्गत आने वाले पालम विहार के सी-1 और सी-2 ब्लॉक की मुख्य सड़कों और अंदरूनी गलियों का नए सिरे से निर्माण कराया जाएगा। इस पूरी विकास परियोजना पर नगर निगम प्रशासन द्वारा पौने चार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। नगर निगम की इंजीनियरिंग विंग ने इसके लिए आधिकारिक टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।
बता दें कि पालम विहार के सी-1 और सी-2 ब्लॉक के स्थानीय निवासी पिछले पांच साल से सड़कों की बदहाल स्थिति के कारण बेहद परेशान हैं। आलम यह है कि सड़कों की ऊपरी कंक्रीट पूरी तरह उखड़ चुकी है और पूरी सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए हैं। इस वजह से आए दिन दोपहिया वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। बुजुर्गों और बच्चों का पैदल निकलना भी दूभर हो चुका है। स्थानीय आरडब्ल्यूए द्वारा पिछले लंबे समय से निगम अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सड़क सुधार की मांग की जा रही थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।
बीएम-बीसी तकनीक से बनाया जाएगा
निगम अधिकारियों के अनुसार, इस बार सड़कों के निर्माण में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। पालम विहार की इन सड़कों को आधुनिक और अत्यधिक टिकाऊ बीएम-बीसी तकनीक से दोबारा बनाया जाएगा। इस तकनीक की खासियत यह होती है कि सड़कें हैवी ट्रैफिक का दबाव आसानी से झेल लेती हैं और मानसून के दिनों में पानी का भराव होने पर भी इनकी ऊपरी सतह जल्दी नहीं टूटती।
अगले माह से निर्माण
गुरुग्राम नगर निगम के चीफ इंजीनियर विजय ढाका ने कहा कि पालम विहार के सी-1 और सी-2 ब्लॉक की सभी सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। इसको लेकर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस माह टेंडर प्रक्रिया पूरी करके अगले माह से निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। मानसून से पहले काम पूरा करने का लक्ष्य है।
मानसून से पूरा करने का लक्ष्य
निगम ने इस बार निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए एक सख्त समय सीमा तय की है। प्रशासन का मुख्य लक्ष्य मानसून की झमाझम बारिश शुरू होने से पहले ही इस परियोजना को धरातल पर उतारकर पूरा करना है, ताकि बरसात के दिनों में मिट्टी और कीचड़ के कारण लोगों की परेशानी और ज्यादा न बढ़े। इस सड़क परियोजना के सिरे चढ़ने से लोगों को फायदा पहुंचेगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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