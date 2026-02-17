गुरुग्राम में बैठकर चीनी साइबर अपराधियों की मदद कर रही थी महिला, पुलिस ने दबोचा
गुरुग्राम पुलिस ने गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के साथ संयुक्त अभियान में चीन के साइबर जालसाजों को फोन मदद प्रदान करने के आरोप में एक नगा महिला को सोमवार को गिरफ्तार किया।
गुरुग्राम पुलिस ने गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के साथ संयुक्त अभियान में चीन के साइबर जालसाजों को फोन मदद प्रदान करने के आरोप में एक नगा महिला को सोमवार को गिरफ्तार किया।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार महिला अपने पति के साथ मिलकर गुरुग्राम में किराए के मकान में 'वर्चुअल सिम बॉक्स' लगाकर चीन स्थित साइबर अपराधियों की मदद कर रही थी। आरोप है कि वे गेमिंग धोखाधड़ी, निवेश धोखाधड़ी और 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे विभिन्न साइबर अपराधों के लिए भारतीय नागरिकों को निशाना बना रहे थे।
पुलिस के अनुसार, 10 फरवरी को पूर्वी साइबर थाने को सेक्टर 28, गुरुग्राम में एक किराए के अपार्टमेंट में एक शख्स और उसकी पत्नी द्वारा लगाए गए वर्चुअल सिम बॉक्स के बारे में गोपनीय सूचना मिली थी। इन लोगों का मकसद साइबर धोखाधड़ी के लिए अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाना था। इस सूचना के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने आई4सी के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया।
एसीपी प्रियांशु दीवान ने बताया कि मौके पर मौजूद एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान नगालैंड के दीमापुर निवासी कुंग पानमे (30) के रूप में हुई।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें