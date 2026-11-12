गुरुग्राम में दीपक हत्याकांड सुलझा; पुरानी रंजिश और बदले की आग में मौत के घाट उतारा, दो दबोचे
Gurugram Murder solve: गुरुग्राम में दीपक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दो आरोपी दबोचे हैं। पुलिस के अनुसार, 6 महीने पुरानी रंजिश और मारपीट का बदला लेने के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया।
दीपक आहूजा, गुरुग्राम
गांव सिधरावली में दीपक उर्फ दीपू हत्याकांड को गुरुग्राम पुलिस ने सुलझा किया। इस मामले में संलिप्त दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि 6 महीने पुरानी रंजिश और मारपीट का बदला लेने के लिए हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मृतक दीपक के खिलाफ भी हत्या समेत कई गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं।
नौ नवम्बर को थाना बिलासपुर पुलिस को गांव सिधरावली निवासी 35 वर्षीय दीपक की गांव सिधरावली बस स्टैंड पर गोली मारकर हत्या करने कर दी थी। सूचना पाकर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची थी, जहां पर कार की अगली सीट पर मृत अवस्था में दीपक मिला था। उसको गोली लगी हुई थी। पुलिस ने सीन-ऑफ-क्राइम, फिंगरप्रिंट टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया था।
दिवाली की रात हुआ था मर्डर
मृतक के चाचा ने पुलिस को शिकायत के माध्यम से बतलाया कि इसका भतीजा दीपक दीवाली की रात को अपनी कार लेकर कहीं गया था। सुबह समय करीब आठ बजे इन्हें सूचना मिली कि इसके भतीजे दीपक की सिधरावली बस स्टैंड पर किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जब इन्होंने जाकर देखा तो इसका भतीजा मृत अवस्था में कार में पड़ा हुआ था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसके भतीजे की गोली मारकर हत्या की है।
दीपक के खिलाफ भी हत्या समेत कई मुकदमे
मृतक दीपक के अपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि मृतक के खिलाफ भी हत्या, हत्या करने का प्रयास, लड़ाई-झगड़ा करने, शस्त्र अधिनियम, प्रिजन एक्ट के तहत छह मामले गुरुग्राम में व हत्या करने, अवैध वसूली करने के संबंध में दो अभियोग राजस्थान में अंकित है।
सेक्टर-40 अपराध शाखा के प्रभारी उप-निरीक्षक ललित कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान गांव सिधरावली निवासी 21 वर्षीय जतिन, महेंद्रगढ़ के गांव नांगल दरगू निवासी 27 वर्षीय मोनू उर्फ धोलिया के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी जतिन को 10 नवम्बर को गांव सहरावन से, आरोपी मोनू उर्फ धोलिया को गुरुवार को गांव पावटा, कोटपुतली (राजस्थान) से काबू किया। आरोपी जतिन को न्यायालय में पेश करके पांच दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया।
6 महीने पहले मारपीट का बदला, मौत के घाट उतारा
पुलिस के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि मृतक के साथियों ने लगभग छह महीने पहले आरोपी जतिन के भाई के साथ मारपीट की थी। कुछ समय पहले आरोपी के दोस्त के साथ भी मारपीट की थी और आरोपी जतिन को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी मोनू उर्फ धोलिया सिधरावली में एक में होटल में काम करता था, जिसके मालिक सत्येंद्र यादव पर मृतक दीपक ने लगभग छह साल पहले हत्या के इरादे से हमला किया था। आरोपी मोनू उस घटना का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा था। इसके बाद आरोपी जतिन ने मोनू से संपर्क किया। योजना बनाकर दोनों ने मिलकर अपनी-अपनी रंजिश को लेकर दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए प्रयोग किए गए हथियार आरोपी मोनू को अपराधी लिपिन नेहरा ने उपलब्ध करवाए थे।
पुलिस पूछताछ में आरोपी मोनू ने थाना सैक्टर-10 क्षेत्र में हत्या के प्रयास की एक अन्य वारदात को अंजाम देने का भी खुलासा किया है। आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आरोपी मोनू उर्फ धोलिया पर हत्या का प्रयास करने, लूट करने, छीना झपटी करने, शस्त्र अधिनियम, एक्साइज एक्ट सहित विभिन्न अपराधों के आठ मुकदमे गुरुग्राम व नांगल चौधरी (नारनौल) में दर्ज हैं।
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