गुरुग्राम में मर्डर! युवक की हत्या कर स्कूल में छिपा दिया शव; 2 गिरफ्तार

गुरुग्राम पुलिस ने एक युवक की हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर आरोप है कि युवक की हत्या करने के बाद शव को स्कूल में छिपा दिया था।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्रामSat, 9 Aug 2025 10:01 AM
गुरुग्राम में बीते दिनों एक स्कूल में 20 साल के लड़के का शव मिला। शव मिलने के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दी। अब पुलिस ने हत्या के मामले में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान गुरुग्गाम के जटौली के रहने वाले कर्ण के रूप में हुई। इस मामले में आकाश और शिवकुमार को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों आरोपी भी जटौली के ही रहने वाले हैं। गुरुग्राम पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि उनको स्कूल की ओर से जानकारी दी गई कि केमिस्ट्री लैब में खून के धब्बे मिले और जांच करने के बाद स्कूल के बाथरूम में एक युवक का शव मिला। इसके बाद पुलिस आई और जांच शुरू कर दी। जांच के तीन दिन बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि आकाश की हत्या उन्होंने कैंची और पत्थर से की थी। हत्या करने के बाद आरोपियों ने आकाश के शव को बाथरूम में छिपा दिया था।

पुलिस को मिल गया हत्या वाला हथियार

पुलिस ने हत्या की जानकारी मिलने के बाद से जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा और उन्हें थाने ले गई। इस दौरान उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान दोनों ही आरोपियों ने हत्या की बात कबूल करते हुए बताया कि कैंची और पत्थर से कूंचकर आकाश को मारा गया था। इसके बाद दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी अभी सलाखों के पीछे हैं।