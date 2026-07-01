एक AI से फोटो बना कर रहा था समस्याओं को हल, दूसरा लगा रहा था फर्जी अटेंडेंस; गुरुग्राम निगम ने 4 कर्मचारियों को निकाला
MCG कमिश्नर ने कहा, ‘नियमों के उल्लंघन, धोखाधड़ी, लापरवाही या अपने पद का दुरुपयोग करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता नागरिकों को समय पर, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना है।’
गुरुग्राम नगर निगम (MCG) ने बुधवार को एक बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए अपने चार कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया। इन कर्मचारियों पर लापरवाही, धोखाधड़ी और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर करने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। आरोपी कर्मचारियों में दो कंप्यूटर ऑपरेटर और दो असिस्टेंट सैनिटेशन इंस्पेक्टर शामिल हैं, जिनकी तैनाती हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत हुई थी। इनमें से दो कर्मचारियों की पहचान असिस्टेंट सैनिटेशन इंस्पेक्टर वसीम और सोनू के रूप में हुई है।
मामले की जानकारी देते हुए MCG कमिश्नर प्रदीप दहिया ने बताया कि विभागीय जांच, उपलब्ध सबूतों की समीक्षा और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद चारों कर्मचारियों को हटाया गया है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान असिस्टेंट सैनिटेशन इंस्पेक्टर वसीम को गंभीर धोखाधड़ी का दोषी पाया गया। वसीम को जनता की जो समस्याएं हल करने के लिए दी जाती थीं, वह उन शिकायतों का असल समाधान करने की बजाय AI-आधारित तकनीक का इस्तेमाल कर फोटोज में बदलाव कर देता था और फिर उन्हें शिकायत पोर्टल पर अपलोड करके, समस्या का समाधान होना बता देता था।
सोनू लगा रहा था फर्जी अटेंडेंस
वसीम की इन हरकतों को गंभीर कदाचार, धोखाधड़ी और सरकारी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ मानते हुए निगम ने उसकी सेवाएं समाप्त कर दीं। उधर जांच के दौरान एक अन्य असिस्टेंट सैनिटेशन इंस्पेक्टर सोनू को भी इसी तरह के कदाचार में लिप्त पाया गया। पता चला कि असिस्टेंट सैनिटेशन इंस्पेक्टर सोनू ड्यूटी की जगह पर मौजूद न होने के बावजूद GPS स्पूफिंग एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके नगर निगम के पोर्टल पर फर्जी उपस्थिति दर्ज कर देता था।
इन आरोपों की वजह से चारों पर हुई कार्रवाई
आरोपों की पुष्टि होने के बाद नगर निगम ने अनुशासनहीनता, धोखाधड़ी और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर के आधार पर सोनू की सेवाएं भी समाप्त कर दीं। इस बारे में MCG की तरफ से जारी आदेश में बताया गया कि, 'संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सर्विस नियमों के उल्लंघन, ड्यूटी में लापरवाही, सरकारी काम में बाधा डालना, रिकॉर्ड में हेरफेर और पद का दुरुपयोग जैसे आरोप सही पाए गए, जिसके बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।'
कमिश्नर बोले- भविष्य में भी होगी इतनी कठोर कार्रवाई
MCG कमिश्नर दहिया ने कहा, 'MCG की सर्वोच्च प्राथमिकता नागरिकों को समय पर, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना है। नियमों के उल्लंघन, धोखाधड़ी, लापरवाही या अपने पद का दुरुपयोग करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में भी ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाती रहेगी।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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