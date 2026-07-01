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एक AI से फोटो बना कर रहा था समस्याओं को हल, दूसरा लगा रहा था फर्जी अटेंडेंस; गुरुग्राम निगम ने 4 कर्मचारियों को निकाला

Sourabh Jain पीटीआई, गुरुग्राम
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MCG कमिश्नर ने कहा, ‘नियमों के उल्लंघन, धोखाधड़ी, लापरवाही या अपने पद का दुरुपयोग करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता नागरिकों को समय पर, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना है।’

एक AI से फोटो बना कर रहा था समस्याओं को हल, दूसरा लगा रहा था फर्जी अटेंडेंस; गुरुग्राम निगम ने 4 कर्मचारियों को निकाला

गुरुग्राम नगर निगम (MCG) ने बुधवार को एक बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए अपने चार कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया। इन कर्मचारियों पर लापरवाही, धोखाधड़ी और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर करने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। आरोपी कर्मचारियों में दो कंप्यूटर ऑपरेटर और दो असिस्टेंट सैनिटेशन इंस्पेक्टर शामिल हैं, जिनकी तैनाती हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत हुई थी। इनमें से दो कर्मचारियों की पहचान असिस्टेंट सैनिटेशन इंस्पेक्टर वसीम और सोनू के रूप में हुई है।

मामले की जानकारी देते हुए MCG कमिश्नर प्रदीप दहिया ने बताया कि विभागीय जांच, उपलब्ध सबूतों की समीक्षा और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद चारों कर्मचारियों को हटाया गया है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान असिस्टेंट सैनिटेशन इंस्पेक्टर वसीम को गंभीर धोखाधड़ी का दोषी पाया गया। वसीम को जनता की जो समस्याएं हल करने के लिए दी जाती थीं, वह उन शिकायतों का असल समाधान करने की बजाय AI-आधारित तकनीक का इस्तेमाल कर फोटोज में बदलाव कर देता था और फिर उन्हें शिकायत पोर्टल पर अपलोड करके, समस्या का समाधान होना बता देता था।

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सोनू लगा रहा था फर्जी अटेंडेंस

वसीम की इन हरकतों को गंभीर कदाचार, धोखाधड़ी और सरकारी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ मानते हुए निगम ने उसकी सेवाएं समाप्त कर दीं। उधर जांच के दौरान एक अन्य असिस्टेंट सैनिटेशन इंस्पेक्टर सोनू को भी इसी तरह के कदाचार में लिप्त पाया गया। पता चला कि असिस्टेंट सैनिटेशन इंस्पेक्टर सोनू ड्यूटी की जगह पर मौजूद न होने के बावजूद GPS स्पूफिंग एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके नगर निगम के पोर्टल पर फर्जी उपस्थिति दर्ज कर देता था।

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इन आरोपों की वजह से चारों पर हुई कार्रवाई

आरोपों की पुष्टि होने के बाद नगर निगम ने अनुशासनहीनता, धोखाधड़ी और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर के आधार पर सोनू की सेवाएं भी समाप्त कर दीं। इस बारे में MCG की तरफ से जारी आदेश में बताया गया कि, 'संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सर्विस नियमों के उल्लंघन, ड्यूटी में लापरवाही, सरकारी काम में बाधा डालना, रिकॉर्ड में हेरफेर और पद का दुरुपयोग जैसे आरोप सही पाए गए, जिसके बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।'

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कमिश्नर बोले- भविष्य में भी होगी इतनी कठोर कार्रवाई

MCG कमिश्नर दहिया ने कहा, 'MCG की सर्वोच्च प्राथमिकता नागरिकों को समय पर, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना है। नियमों के उल्लंघन, धोखाधड़ी, लापरवाही या अपने पद का दुरुपयोग करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में भी ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाती रहेगी।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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