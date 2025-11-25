गुरुग्राम शहर का जाम खत्म करने को नगर निगम का नया प्लान, 11 मुख्य सड़कों पर होगा यह काम
गुरुग्राम शहर की सड़कों पर पर बढ़ रहे अतिक्रमण और जाम की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) एक नई और स्थायी समाधान योजना लेकर आया है। निगम अब शहर की मुख्य सड़कों के किनारे लोहे की ग्रिल लगाएगा, जिससे अतिक्रमण करने वाले ग्रिल के पार सड़कों और फुटपाथ पर फिर से कब्जा न कर सकें।
हाल ही में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह खुलासा हुआ है कि शहर की 11 प्रमुख सड़कें अवैध अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं। सड़क किनारे अवैध रूप से खड़ी रेहड़ियां और वाहन पीक समय में लंबे जाम का कारण बन रहे हैं।
चौंकाने वाली बात यह है कि इन अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई सीधे तौर पर नगर निगम के अधीन आती है, लेकिन स्पष्ट रिपोर्ट आने के बावजूद लापरवाही बरती जा रही है, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। इसको लेकर निगम की तरफ से कई बार अभियान चलाया जाता है, लेकिन अब तक निगम अधिकारी समाधान नहीं कर पाए हैं। अब निगम की तरफ से इन अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए इन अतिग्रमणग्रस्त सड़कों के किनारे ग्रिल लगाए जाने की योजना तैयार की गई है।
इन इलाकों में बुरा हाल
शहर के पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत कई व्यस्त इलाके अवैध कब्जे की चपेट में हैं। मुख्य रूप से सदर बाजार, सेक्टर-14 मार्केट, न्यू कॉलोनी और राजेंद्रा पार्क जैसे इलाके अतिक्रमण के हब बन चुके हैं। रेजंगला चौक से कृष्ण चौक की ओर जाने वाली सड़क और डूंडाहेड़ा बॉर्डर से हनुमान चौक तक दोनों तरफ का क्षेत्र अतिक्रमण की चपेट में है। अग्रसेन चौक, महावीर चौक और बस स्टैंड के पास का व्यस्त इलाका है। न्यू कॉलोनी ट्रैफिक रेड लाइट से चर्च तक, सेक्टर-4/7 चौक से चिंतपूर्णी मंदिर तक और सदर बाजार मस्जिद चौक से शिव मूर्ति होते हुए खांडसा रोड स्थित राज नगर मोड़ तक। खांडसा चौक और मोहम्मद पुर भी इस लिस्ट में शामिल हैं।
विजय ढाका, चीफ इंजीनियर, गुरुग्राम नगर निगम, ''मिलेनियम सिटी में अतिक्रमण वाली सड़कों के किनारे ग्रिल लगाने की योजना बनाई जा रही है। जिससे कि इन सड़कों पर लगने वाले जाम से राहत मिल सके।''