गुरुग्राम नगर निगम इन जगहों पर बनाएगा 20 EV चार्जिंग स्टेशन, लैंड सर्वे शुरू; 1 लाख गाड़ियों को राहत

गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने के लिए नगर निगम बड़ा कदम उठाने जा रहा है। निगम ने शहर में 20 जगहों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। यह पहली बार है जब निगम अपने स्तर पर ऐसे चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। कृष्ण कुमारWed, 24 Sep 2025 07:18 AM
इससे शहर में मौजूद करीब एक लाख ईवी वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसको लेकर निगम ने जमीन को लेकर सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि शहर में लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की संख्या बढ़ रही है। शहर में फिलहाल 15 जगहों पर निजी लोगों ने अपने पेट्रोल पंप या होटल आदि के बार ईवी स्टेशन स्थापित किए हुए हैं। इसके अलावा देश का सबसे बड़ा ईवी स्टेशन भी गुरुग्राम में मौजूद है, जहां एक साथ सौ वाहन चार्ज हो सकते हैं। इस स्टेशन को साल 2022 में स्थापित किया गया था। शहर में जगह-जगह इन स्टेशनों की मांग अब बढ़ने लगी है। वहीं दूसरी ओर शहर में बढ़ रहे प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए भी निगम की तरफ से यह ठोस कदम उठाया जा रहा है, ताकि लोग पेट्रोल-डीजल के वाहनों की बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा से ज्यादा खरीदें और सर्दी के मौसम में दम घोंटू हवा से लोगों को राहत मिल सके।

इन स्थानों पर वाहन चार्ज हो सकेंगे : निगम की बागवानी विंग द्वारा किए गए एक सर्वे के आधार पर इन स्टेशनों की जगह तय की जा रही है। यह चार्जिंग स्टेशन मुख्य रूप से सामुदायिक भवनों, पार्किंग स्थलों, पार्कों के बाहर और हुडा सेक्टरों की मार्केट में बनाए जाएंगे। इसको लेकर इस सप्ताह जगह को लेकर सर्वे का काम पूर कर लिया जाएगा। अभी तक गुरुग्राम में कुछ ही निजी चार्जिंग स्टेशन हैं, जिनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। नए स्टेशन स्थापित होने से ईवी चालकों को अपने वाहनों को चार्ज करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। प्रत्येक स्टेशन पर एक साथ तीन वाहन चार्ज हो सकेंगे, जिससे इंतज़ार का समय कम होगा।

प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद

शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में यह कदम बहुत सहायक होगा। डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की जगह ईवी के आने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम होगा, जिससे शहर की हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। निगम इन स्टेशनों के लिए जमीन देगा और संचालन की जिम्मेदारी निजी एजेंसियों को सौंपी जाएगी। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली कंपनी को यह काम मिलेगा। इससे होने वाली कमाई में निगम की भी हिस्सेदारी होगी, जिससे राजस्व में वृद्धि होगी। यह दिल्ली मॉडल पर आधारित एक व्यावसायिक योजना है।

वाहन चार्ज करने में 45 मिनट लगेगा

चार्जिंग स्टेशन में एक बार में 02 वाहन चार्ज होंगे। जो चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे, वह 45 से 50 मिनट के भीतर वाहन को चार्ज कर देंगे। एक प्वाइंट पर दो वाहन को एक साथ चार्ज किया जा सकता है। सभी स्टेशनों पर सेल्फ सर्विस उपलब्ध होगी। हालांकि एक कर्मचारी प्रत्येक स्टेशन पर लोगों की मदद के लिए नियुक्त किया जाएगा।

प्रदीप दहिया, निगम आयुक्त, गुरुग्राम, ''प्रदूषण की रोकथाम के लिए निगम की तरफ से शहर में ईवी चार्जिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसको लेकर योजना तैयार कर ली है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जगह निर्धारित करके इनको लगाने काम करें।''