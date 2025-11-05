Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsgurugram municipal corporation modern bird house 52 feet 10000 birds
पंचकूला की तर्ज पर गुरुग्राम में बनेगें चार पक्षीघर, 10 हजार पक्षियों को मिलेगा नया घर

संक्षेप: गुरुग्राम नगर निगम शहर के चार अलग-अलग स्थानों पर 52 फीट ऊंचे आधुनिक पक्षी घर बनाने की योजना बना रहा है, जहां लगभग 10,000 पक्षियों के रहने की व्यवस्था होगी; पर्यावरणविदों ने इस पहल को पक्षियों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

Wed, 5 Nov 2025 09:05 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम नगर निगम पंचकूला की तर्ज पर शहर में चार अलग-अलग स्थानों पर आधुनिक पक्षी घर स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह पहल गुरुग्राम में अपनी तरह की पहली है। इससे पहले प्रदेश में सिर्फ पंचकूला में ही ऐसे पक्षी घर बनाए गए हैं।

शहर में अभी तक पक्षियों को लेकर निगम की तरफ से कोई भी पक्षी घर नहीं बनाए गए हैं। इस कारण शहर में पक्षी अरावली के जंगलों और शहर में विभिन्न जगहों पर अपने घोंसले बना लेते हैं, लेकिन अब निगम की तरफ से पक्षियों के रहने के लिए पक्षी घर बनाया जाने की योजना तैयार की है।

निगम द्वारा बनाए जा रहे ये पक्षी घर साधारण नहीं होंगे, बल्कि इन्हें विशेष रूप से पक्षियों के आराम और सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। प्रत्येक पक्षी घर की ऊंचाई लगभग 52 फीट होगी, जो इसे लगभग छह से सात मंजिला इमारत जैसा स्वरूप देगी। प्रत्येक टावर में लगभग 650 पक्के घोंसले बनाए जाएंगे। इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि हर घोंसले में 4 से 5 पक्षी आसानी से रह सकें। चारों पक्षी घरों में कुल आठ से दस हज़ार पक्षी रह सकेंगे।

पर्यावरणविदों ने निगम की पहल को सराहा

शहर में बढ़ते कंक्रीट के जंगल और पेड़ों की कटाई के कारण पक्षियों के प्राकृतिक घोंसले बनाने के स्थान लगातार कम हो रहे हैं। ये टावर उन्हें शिकारियों और मौसम की मार से बचाकर एक सुरक्षित और स्थायी निवास प्रदान करेंगे। पक्के और सुरक्षित घोंसले पक्षियों को प्रजनन करने और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करेंगे, जिससे उनकी स्थानीय आबादी के संरक्षण में मदद मिलेगी। वर्तमान में गुरुग्राम में कोई भी समर्पित पक्षी घर नहीं है। निगम के इस कदम को पर्यावरणविद् और स्थानीय लोगों ने सराहा है। उनका मानना है कि यह पहल गुरुग्राम को प्रकृति-अनुकूल शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

गुरुग्राम निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि शहर में पक्षियों के लिए चारों जोन में एक-एक पक्षी घर बनाने की योजना तैयार की जा रही है। ट्रायल के तौर पर पहले एक जोन में यह पक्षी घर बनाया जाएगा। इसके बाद तीन जगहों पर निर्माण किया जाएगा।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Gurugram News
