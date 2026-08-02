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काम की बात: गुरुग्राम नगर निगम ने महिलाओं को दिया ‘गिफ्ट’; संपत्ति कर में 25% छूट; नई दरें लागू

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम नगर निगम ने पहली बार रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को संपत्ति कर में 25% छूट देकर एक बड़ा तोहफा दिया है। इसके साथ ही नियमित रूप से संपत्ति कर जमा करने वालों को भी राहत मिलेगी। नए नियम एक अगस्त से लागू हो गए हैं। विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। 

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गुरुग्राम नगर निगम ने महिलाओं को संपत्ति कर में 25% छूट

कृष्ण कुमार, गुरुग्राम

गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्रों में महिलाओं को संपत्ति कर में 25 फीसदी की छूट मिलेगी। दिव्यांगों सहित तीन साल तक लगातार संपत्तिकर जमा करवाने वाले करदाताओं को भी विशेष छूट का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने संपत्ति कर की दरों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा द्वारा जारी नए गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, यह नई व्यवस्था एक अगस्त 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी हो गई है। नए नोटिफिकेशन के साथ ही वर्ष 2013 के पुराने नियमों को निरस्त कर दिया गया। अब राज्य में संपत्तियों के पूंजीगत मूल्य, कलेक्टर रेट, फ्लोर फैक्टर और उपयोग के आधार पर संपत्तिकर का सटीक निर्धारण किया जाएगा। नए नियमों के तहत राज्य के 11 नगर निगमों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। ए1 श्रेणी में मेट्रोपॉलिटन जोन के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर को रखा गया है, जबकि ए2 श्रेणी में अंबाला, हिसार, करनाल, पंचकूला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत और यमुनानगर शामिल हैं।

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आवासीय संपत्तियों के लिए ए1 शहरों में पूंजीगत मूल्य का 0.030% और ए2 शहरों में 0.0290% की दर से वार्षिक कर लागू होगा। वहीं, गैर-आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए यह दर 0.10% और 0.09% निर्धारित की गई है।

कई वर्गों को रियायत

सरकार ने कई वर्गों के लिए आकर्षक रियायतों का प्रावधान किया है। चालू वित्त वर्ष का कर 30 अप्रैल तक चुकाने पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी। लगातार तीन वर्षों तक समय पर कर देने वाले नियमित करदाताओं को 5 फीसदी अतिरिक्त छूट दी जाएगी। महिलाओं के नाम पंजीकृत आवासीय संपत्तियों पर 25 फीसदी छूट दी जाएगी। इसके अलावा 40 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांगजनों को 10 फीसदी और जीरो-वेस्ट सोसाइटियों को 10 फीसदी की छूट मिलेगी। निकायों में शामिल नए गांवों के लाल डोरा के मकानों को पांच वर्षों तक पूर्ण छूट और पुराने लाल डोरा में 75 फीसदी की छूट मिलेगी। पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों और युद्ध विधवाओं के 250 वर्ग मीटर तक के स्वयं के एकमात्र मकान को संपत्ति कर से 100 फीसदी कर मुक्त रखा गया है।

साढ़े सात लाख संपत्ति आईडी

नगर निगम में सपंत्ति कर आईडी में करीब सात लाख 50 हजार हैं। इनमें से एक अनुमान के अनुसार ढाई लाख संपत्ति महिलाओं के नाम पर है। डेढ़ लाख ऐसे करदाता हैं जो लगातार तीन साल से संपत्तिकर जमा करवा रहे। ऐसे में नए टैक्स नोटिफिकेशन से ढाई लाख महिलाओं को सीधा संपत्ति कर में विशेष छूट मिलेगी।

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नए फॉर्मूले में ऊपरी सीमा व्यवस्था लागू की गई

नए फॉर्मूले से अचानक पड़ने वाले अत्यधिक वित्तीय बोझ को रोकने के लिए वार्षिक कर वृद्धि की ऊपरी सीमा तय की है। 250 वर्गमीटर मकानों और 100 वर्गमीटर तक के फ्लैटों के लिए नया टैक्स, पुराने टैक्स के अधिकतम 1.25 गुना से अधिक नहीं हो सकता। 250 से 350 वर्गमीटर के मकानों के लिए यह सीमा 1.5 गुना, अन्य बड़े मकानों के लिए अधिकतम दो गुना रखी गई है।

गलत घोषणा और अवैध निर्माण पर भारी जुर्माना

पारदर्शिता के लिए सरकार ने कड़े जुर्माने तय किए हैं। गलत घोषणा करके कर छिपाने पर छुपाए गए कर की दोगुनी राशि (200%) का जुर्माना और 1.5 फीसदी प्रति माह की दर से ब्याज वसूला जाएगा। अवैध निर्माण या अवैध उपयोग पर देय कर के अतिरिक्त दोगुना जुर्माना लगेगा। किराए पर दी गई संपत्ति के हिस्से पर सामान्य दर से 0.25 गुना अतिरिक्त कर देना होगा।

एक महीने तक पुरानी दरों से भुगतान कर सकेंगे

करदाताओं को एक अगस्त से 31 अगस्त तक एक महीने का विकल्प दिया गया है, वे चाहें तो 2013 की पुरानी दरों के हिसाब से भुगतान कर सकते हैं। एक सितंबर 2026 से केवल नए नियम ही मान्य होंगे। वहीं, धार्मिक स्थल, अनाथालय, श्मशान घाट, सरकारी अस्पताल और केवल कृषि उपयोग वाली जमीनों को कर से पूरी तरह मुक्त रखा गया है।

किराए पर दी संपत्ति पर 25% अतिरिक्त टैक्स

यदि कोई संपत्ति या उसका कोई हिस्सा किराए पर दिया गया है, तो उस हिस्से पर लागू कुल संपत्तिकर पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रभार (सरचार्ज) देना होगा। यदि किसी व्यावसायिक या आवासीय भवन का गणना के बाद कुल कर 10 हजार रुपये बनता है और वह पूरी तरह किराए पर है, तो उस पर 2500 रुपये अतिरिक्त जोड़कर कुल 12 हजार 500 रुपये का कर भुगतान करना होगा।

राजेश यादव, क्षेत्रिय कराधान अधिकारी, मुख्यालय, नगर निगम, गुरुग्राम, ''नया संपत्ति कर नियम लागू हो गया है। इसी के अनुसार ही लोगों से कर वसूल किया जाएगा। हालांकि, सरकार ने एक माह तक पुराने नियमों के अनुसार संपत्ति कर जमा करवाने की भी छूट दी है।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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