Gurugram more than 200 areas submerged due to heavy rains and waterlogging, what is Faridabad condition गुरुग्राम मूसलाधार बारिश से बेहाल, 200 से ज्यादा इलाके हुए जलमग्न, फरीदाबाद में कैसा हाल
Hindustan Hindi News
Gurugram more than 200 areas submerged due to heavy rains and waterlogging, what is Faridabad condition

गुरुग्राम मूसलाधार बारिश से बेहाल, 200 से ज्यादा इलाके हुए जलमग्न, फरीदाबाद में कैसा हाल

गुरुग्राम में हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। सुबह 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हुई लगातार मध्यम बारिश के कारण शहर के 200 से अधिक इलाके जलमग्न हो गए।   

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। कृष्ण कुमारThu, 14 Aug 2025 09:53 AM
गुरुग्राम में हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। सुबह 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हुई लगातार मध्यम बारिश के कारण शहर के 200 से अधिक इलाके जलमग्न हो गए। राजेंद्र पार्क, सूरत नगर, जय विहार, विष्णु गार्डन, डूंडाहेड़ा, सीही, खेड़की दौला और चक्करपुर समेत सैकड़ों इलाकों में पानी भर गया है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बारिश के बाद हुए जलभराव से सड़कों पर जाम भी लग गया, जिससे सुबह लोगों को काफी परेशानी हुई। वहीं, फरीदाबाद जिले में गुरुवार सुबह 5 बजे से शुरू हुई बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया।

राजेंद्र पार्क क्षेत्र की कई कॉलोनियों में तो बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने सामान को बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सड़कों पर पानी भरने से आवागमन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। शहर की प्रमुख सड़कें जैसे रेलवे रोड, ओल्ड दिल्ली रोड, पालम विहार, द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली-जयपुर हाईवे पानी में डूब गए हैं। सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों और नौकरीपेशा लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में घंटों लगे, जिससे शहर में जगह-जगह लंबा जाम लग गया। जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण यह समस्या हर साल की तरह इस साल भी विकराल रूप ले चुकी है।

निगम की टीमें नदारद, लोग गुस्से में

सबसे बड़ी लापरवाही यह सामने आई है कि सुबह 8 बजे तक भी नगर निगम की टीमें कहीं पर भी जल निकासी का काम करती नजर नहीं आईं। निगम ने कुछ दिन पहले ही निर्देश जारी किए थे कि जल निकासी के लिए जेई समेत सभी अधिकारी तुरंत कार्रवाई करें, लेकिन सुबह हुई बारिश के बाद भी ये निर्देश धरातल पर दिखाई नहीं दिए। लोग निगम के लचर रवैये से गुस्से में हैं और प्रशासन से इस समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग कर रहे हैं। इस स्थिति ने साबित कर दिया है कि बारिश के बाद राहत देने के निगम के दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं।

बारिश से फरीदाबाद जिले का मौसम हुआ सुहाना

फरीदाबाद जिले में गुरुवार सुबह पांच बजे से शुरू हुई बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। करीब आधा घंटे तक बारिश होने के बाद थम गई। इससे उमस बढ़ गई और सुबह आठ बजे तेज झमाझम बारिश दोबारा से शुरू हुई। इससे ऑफिस, स्कूल व अन्य आवश्यक कार्य से घर से निकले लोगों को परेशानी हुई। लोग पेड़, छज्जे अन्य जगहों की आड़ लेकर बारिश में भीगने से खुद को बचाते रहे। दो दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने गुरुवार को पूरे दिन बारिश की संभावना व्यक्त की है।

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर 75 प्रतिशत तक रहा।