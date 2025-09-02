gurugram more than 20 societies families near dwarka expressway facing power cut problems know reason द्वारका एक्सप्रेसवे के पास बनी सोसाइटियों में 24 घंटे से लाइट नहीं, ये है असल कारण, Ncr Hindi News - Hindustan
द्वारका एक्सप्रेसवे के पास बनी सोसाइटियों में 24 घंटे से लाइट नहीं, ये है असल कारण

सोसाइटी के निवासियों को अपने घरों में बिजली आपूर्ति के लिए महंगे डीजल जनरेटर पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे उनका खर्च काफी बढ़ गया है। बच्चों की ऑनलाइन क्लास और वर्क फ्रॉम होम करने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्रामTue, 2 Sep 2025 12:58 PM
गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे (डीएक्सपी) के आसपास रहने वाले हजारों परिवारों के लिए बिजली कटौती एक बड़ी समस्या बन गई है। सेक्टर 107 स्थित ग्रिड स्टेशन में लगातार आ रही तकनीकी खराबी के कारण पिछले 24 घंटों से भी अधिक समय से 20 से ज्यादा सोसाइटियों में बिजली गुल है। बारिश की आफत के बीच बिना बिजली के जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। निवासियों का कहना है कि यह कोई नई बात नहीं है, आए दिन ग्रिड में खराबी आती है और बिजली विभाग इसे गंभीरता से नहीं लेता।

इन सोसाइटियों में लाइट नहीं

इस बिजली कटौती से प्रभावित होने वाली सोसाइटियों में ROF, M3M Woodshire, ATS Tourmaline, Brisk Lumbini, BPTP Amstoria, Grand Iva, Experion, Godrej Meridien, Adani Oyster Grande, Puri Emerald Bay, Chintels Serenity, Signature Global Solera, Emaar Gurgaon Greens, Satya Hermitage, Gurugram Green (जो पिछले 5 दिनों से अंधेरे में है), ATS Triumph, Windchants और Paras Dews शामिल हैं। लोग बिजली विभाग की लापरवाही से नाराज हैं। उनका कहना है कि हर बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता।

जनरेटर के सहारे चल रहा जीवन

सोसाइटी के निवासियों को अपने घरों में बिजली आपूर्ति के लिए महंगे डीजल जनरेटर पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे उनका खर्च काफी बढ़ गया है। बच्चों की ऑनलाइन क्लास और वर्क फ्रॉम होम करने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

