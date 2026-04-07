Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुरुग्राम में बच्ची से रेप; सादे कपड़ों में जाएं और बयान लें, SC का SIT को आदेश

Apr 07, 2026 12:08 am ISTKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
share

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में बच्ची से दुष्कर्म मामले की जांच के लिए एसआईटी को सादे कपड़ों और मनोवैज्ञानिक के साथ बच्ची का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जांच के लिए दो हफ्ते का समय दिया और आरोपियों की जमानत पर रोक लगा दी।

गुरुग्राम में बच्ची से रेप; सादे कपड़ों में जाएं और बयान लें, SC का SIT को आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में SIT को निर्देश दिया है कि वे सादे कपड़ों में एक मनोवैज्ञानिक के साथ बच्ची के घर जाकर उसका बयान दर्ज करें ताकि उस पर कोई मानसिक दबाव न पड़े। सर्वोच्च अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल किसी भी कार्यवाही को बंद करने से इनकार कर दिया और जांच पूरी करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। साथ ही निचली अदालत को आदेश दिया गया है कि आरोपपत्र दाखिल होने तक आरोपियों को जमानत न दी जाए।

चार्जशीट तक नहीं मिलेगी जमानत

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने महिला सदस्यों वाली विशेष जांच टीम (एसआईटी) को जांच पूरी करने के लिए दो हफ्ते की मोहलत दी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत को निर्देश दिया कि जब तक एसआईटी आरोप-पत्र दाखिल न कर दे तब तक आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार ना की जाए।

साथ चाय पीजिए और बच्ची से बात करिए

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि एसआईटी को सादे कपड़ों में बाल काउंसलर्स के साथ जाना चाहिए ताकि बच्ची पर कोई बुरा मनोवैज्ञानिक असर न पड़े। टीम को बच्ची के माता-पिता के साथ चाय पीनी चाहिए और फिर बच्ची से बात करनी चाहिए। इस बीच एसआईटी ने अदालत को बताया कि तीनों आरोपियों की पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट एक हफ्ते में आ जाएगी। अभी टीम को बच्ची से पूछताछ करनी है।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में बिल्डिंग कोड की अनदेखी पड़ेगी भारी, AI पोर्टल से नक्शे होंगे पास

शिनाख्त परेड की जरूरत नहीं

टीम ने यह भी जानकारी दी कि गुरुग्राम पुलिस ने पहले शिनाख्त परेड की मांग की थी लेकिन अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। बच्ची की जांच करने वाली डॉक्टर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन और अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी ने अदालत को बताया कि वह 80 वर्षीय प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। उन्होंने बयान में कोई बदलाव नहीं किया है। डॉक्टर पर पहले बयान बदलने का आरोप लगाया गया था।

ये भी पढ़ें:टायरों का चिपकाता था पर देश को 'पंक्चर' करना चाहता था पाकिस्तान का जासूस नौशाद

किसी के खिलाफ नहीं बंद होगा मामला

वकीलों की ओर से डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही बंद करने की मांग की गई। इस पर सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम किसी के भी खिलाफ कार्यवाही बंद नहीं करने जा रहे हैं। यह मामला पूरे देश में एक उदाहरण के रूप में याद रखा जाएगा। पुलिस के अनुसार, सेक्टर 54 स्थित एक सोसाइटी में दो महिला घरेलू सहायिकाओं और उनके एक पुरुष साथी ने 3 साल की बच्ची का लगभग 2 महीने तक यौन उत्पीड़न किया।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में सड़क बनी जंग का मैदान; 2 स्कॉर्पियो के बीच टक्कर पर टक्कर- VIDEO
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।