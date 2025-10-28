यशो भूमि या रेजांगला? गुरुग्राम के किस रूट पर चलेगी मेट्रो, होगा सर्वे

संक्षेप: हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (एचएमआरटीसी) ने यशो भूमि और रेजांगला चौक मेट्रो रूट में से किस पर संचालन किया जाए, यह तय करने के लिए यातायात अध्ययन (सर्वेक्षण) कराने का निर्णय लिया है, जिसकी कंपनी का चयन अगले माह तक कर लिया जाएगा।

यशो भूमि और रेजांगला मेट्रो रूट का यातायात अध्ययन (सर्वेक्षण) किया जाएगा। इसके बाद तय किया जाएगा कि इन दोनों में से किस रूट पर मेट्रो का संचालन किया जाए। यह फैसला हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (एचएमआरटीसी) की बैठक में हुआ है। अगले माह कंपनी का चयन कर लिया जाएगा।

दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) ने द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित यशो भूमि मेट्रो स्टेशन से लेकर इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो रूट की डीपीआर तैयार करने के लिए हरियाणा सरकार से मंजूरी मांगी है। द्वारका (सेक्टर-21) से रेजांगला चौक तक मेट्रो संचालन की डीपीआर तैयार की हुई है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई थी। इसमें डीएमआरसी के इस प्रस्ताव को रखा। एचएमआरटीसी अधिकारियों ने बैठक में कहा कि यदि यशो भूमि से फ्को चौक तक मेट्रो की अनुमति डीएमआरसी मिलती है तो रेजांगला मेट्रो की जरूरत नहीं पड़ेगी।

11 किलोमीटर लंबा है यशो भूमि मेट्रो रूट डीएमआरसी के शुरुआती सर्वे के मुताबिक यशो भूमि मेट्रो स्टेशन से इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन तक करीब 11 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन डाली जाएगी। यह भरथल, बिजवासन, कार्टरपुरी, सेक्टर-23 से होते हुए दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के समीप पहुंचेगी। डीपीआर तैयार होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि इस मेट्रो रूट में कितने स्टेशन बनेंगे और कितनी लागत आएगी।