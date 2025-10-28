Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgurugram metro yasho bhumi rezangla route traffic survey hmrtc
यशो भूमि या रेजांगला? गुरुग्राम के किस रूट पर चलेगी मेट्रो, होगा सर्वे

यशो भूमि या रेजांगला? गुरुग्राम के किस रूट पर चलेगी मेट्रो, होगा सर्वे

संक्षेप: हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (एचएमआरटीसी) ने यशो भूमि और रेजांगला चौक मेट्रो रूट में से किस पर संचालन किया जाए, यह तय करने के लिए यातायात अध्ययन (सर्वेक्षण) कराने का निर्णय लिया है, जिसकी कंपनी का चयन अगले माह तक कर लिया जाएगा।

Tue, 28 Oct 2025 06:39 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, दीपक आहूजा। गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

यशो भूमि और रेजांगला मेट्रो रूट का यातायात अध्ययन (सर्वेक्षण) किया जाएगा। इसके बाद तय किया जाएगा कि इन दोनों में से किस रूट पर मेट्रो का संचालन किया जाए। यह फैसला हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (एचएमआरटीसी) की बैठक में हुआ है। अगले माह कंपनी का चयन कर लिया जाएगा।

दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) ने द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित यशो भूमि मेट्रो स्टेशन से लेकर इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो रूट की डीपीआर तैयार करने के लिए हरियाणा सरकार से मंजूरी मांगी है। द्वारका (सेक्टर-21) से रेजांगला चौक तक मेट्रो संचालन की डीपीआर तैयार की हुई है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई थी। इसमें डीएमआरसी के इस प्रस्ताव को रखा। एचएमआरटीसी अधिकारियों ने बैठक में कहा कि यदि यशो भूमि से फ्को चौक तक मेट्रो की अनुमति डीएमआरसी मिलती है तो रेजांगला मेट्रो की जरूरत नहीं पड़ेगी।

11 किलोमीटर लंबा है यशो भूमि मेट्रो रूट

डीएमआरसी के शुरुआती सर्वे के मुताबिक यशो भूमि मेट्रो स्टेशन से इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन तक करीब 11 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन डाली जाएगी। यह भरथल, बिजवासन, कार्टरपुरी, सेक्टर-23 से होते हुए दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के समीप पहुंचेगी। डीपीआर तैयार होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि इस मेट्रो रूट में कितने स्टेशन बनेंगे और कितनी लागत आएगी।

मेट्रो रूट पर 1892 करोड़ खर्च होंगे

एचएमआरटीसी की तरफ से तीन साल पहले करवाए गए सर्वे के मुताबिक रेजांगला चौक मेट्रो रूट के निर्माण पर 1892 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 8.40 किमी मेट्रो रूट में कुल सात मेट्रो स्टेशन का निर्माण होगा। इसमें गुरुग्राम में चार स्टेशन होंगे, जबकि दिल्ली में तीन मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। गुरुग्राम में पालम विहार, चौमा, सेक्टर-110ए और सेक्टर-111 में मेट्रो स्टेशन तैयार होंगे, जबकि दिल्ली में दिल्ली के सेक्टर-28, आईआईसीसी और द्वारका के सेक्टर-21 में मेट्रो स्टेशन का निर्माण करने की योजना तैयार की गई है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।