सबका दम घुट रहा था; गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद मेट्रो स्टेशन पर 'दमघोंटू' भीड़, वीडियो में दिखा नजारा डरा देगा

गुरुग्राम में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया है। इसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कल बारिश के बाद एचएच 48 पर लगे कई किलोमीटर लंबे जाम के बाद अब मेट्रो स्टेशन पर भी भारी भीड़ देखी जा ही है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्रामTue, 2 Sep 2025 01:46 PM
गुरुग्राम में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया है। इसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कल बारिश के बाद एचएच 48 पर लगे कई किलोमीटर लंबे जाम के बाद अब मेट्रो स्टेशन पर भी भारी भीड़ देखी जा ही है। गुरुग्राम के सिकंदरपुर रैपिड मेट्रो स्टेशन पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। स्थिति इस कदर हो गई कि लोगों को भीड़ में घुटन मेहसूस होने लगी।

सोशल मीडिया कई वीडियो भी शेयर किए गए हैं जिसमें बारिश के बाद लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, गुरुग्राम में इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी होगी, ये नजारा सिकंदरपुर रैपिड मेट्रो स्टेशन से डीएमआरसी तक का है। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि अगर मेट्रो में और भीड़ होती, तो हालात और भी ज़्यादा बेकाबू हो जाते। सबका दम घुट रहा था, मेरा भी। ये सब बारिश की वजह से था।

और गुरुग्राम की जल निकासी व्यवस्था तो हमारे लिए बस एक बुरे सपने से कम नहीं है।

एक्स पर वीडियो पोस्ट करने वाले एक यूजर ने लिखा, गुड़गांव बाढ़ - सिकंदरपुर दिल्ली मेट्रो इंटरचेंज पर भारी भीड़,लेकिन गुरुग्राम पुलिस का शुक्रिया कि ऐसी स्थिति में भी कोई भगदड़ नहीं हुई। बता दें, दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन का एक हिस्सा, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन, गुड़गांव के डीएलएफ फेज 1 पर स्थित है। यह गुड़गांव और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण इंटरचेंज स्टेशन है।

इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के प्रमुख शहर गुरुग्राम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर मंगलवार को भारी बारिश की आशंका जताई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि यहां सोमवार दोपहर तीन बजे से शाम सात बजे तक 100 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गयी ।

प्रशासन ने मौसमी अलर्ट के मद्देनजर जिले के सभी कॉरपोरेट कार्यालयों को सलाह दी कि वे अपने कर्मचारियों को घर से काम कराएं। साथ ही जिले के सभी स्कूलों को मंगलवार के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गयी है । विदित हो कि सोमवार शाम गुरुग्राम में भीषण जाम लगने से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा था।