गुरुग्राम में सुशील ऐमा मार्ग पर बरसाती नाला निर्माण में अड़चन नहीं बनेगा मेट्रो रूट

गुरुग्राम में सुशील ऐमा मार्ग पर बरसाती नाला निर्माण की अड़चन दूर हो गई है। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने दो दिन पहले गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) को बरसाती नाले के निर्माण को लेकर अनुमति प्रदान कर दी है। इस बरसाती नाले के निर्माण पर करीब 45 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस योजना के तहत टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी।

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर एंबीयंस मॉल के पास बरसाती नाला नंबर एक निकलता है, जो उद्योग विहार से सुशील ऐमा मार्ग होता हुआ दिल्ली के नजफगढ़ नाले में मिलता है। साल 2016 में उद्योग विहार में भारी जलभराव के मद्देनजर जीएमडीए ने उद्योग विहार में ओल्ड दिल्ली रोड तक बरसाती नाले की चौड़ाई को बढ़ाकर सवा 4 मीटर कर दिया था।

सुशील ऐमा मार्ग पर बरसाती नाले की चौड़ाई बढ़ाने की दिशा में काम शुरू किया तो सेक्टर-21, 22 और 23 के निवासियों ने पेड़ों की कटाई को लेकर विरोध किया। इस वजह से यह योजना अधर में अटक गई थी। जीएमडीए की तरफ से अब दोबारा इस योजना पर काम किया जा रहा है। मौजूदा बरसाती नाले की चौड़ाई करीब तीन से साढ़े तीन मीटर है, जोकि बदहाल अवस्था में है।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के चलते देरी हुई नया बरसाती नाला तैयार करने की योजना के तहत छह महीने पहले टेंडर लग जाता, लेकिन ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के दूसरे चरण का मार्ग निर्धारित नहीं होने के चलते इसके निर्माण में देरी हुई। यह तय नहीं हुआ था कि ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो सेंट्रल वर्ज से निकाला जाएगा या रेजांगला चौक से ओल्ड दिल्ली रोड की तरफ बाईं तरफ में इसको तैयार किया जाएगा। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने बरसाती नाला तैयार करने की अनुमति दे दी है।

सुशील ऐमा मार्ग से ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो निकलेगी ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण का टेंडर आवंटित हो चुका है। इसके तहत मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर सेक्टर-9 तक मेट्रो मार्ग तैयार होना है। दूसरे चरण में सेक्टर-9 से लेकर डीएलएफ साइबर सिटी तक मेट्रो मार्ग तैयार होना है। दूसरे चरण में सुशील ऐमा मार्ग पर मेट्रो का संचालन होगा। बता दें कि सुशील ऐमा मार्ग की चौड़ाई करीब 30 मीटर है। मेट्रो निर्माण के लिए नौ मीटर जमीन की जरूरत होगी। बची जमीन में बरसाती नाला, फुटपाथ, सड़क और हरित क्षेत्र रहेगा।