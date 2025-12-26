Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsGurugram Metro route will not be obstacle to construction of barsati nala on sushil aima marg gurgaon
गुरुग्राम में सुशील ऐमा मार्ग पर बरसाती नाला निर्माण में अड़चन नहीं बनेगा मेट्रो रूट

गुरुग्राम में सुशील ऐमा मार्ग पर बरसाती नाला निर्माण में अड़चन नहीं बनेगा मेट्रो रूट

संक्षेप:

Dec 26, 2025 06:23 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम में सुशील ऐमा मार्ग पर बरसाती नाला निर्माण की अड़चन दूर हो गई है। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने दो दिन पहले गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) को बरसाती नाले के निर्माण को लेकर अनुमति प्रदान कर दी है। इस बरसाती नाले के निर्माण पर करीब 45 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस योजना के तहत टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी।

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर एंबीयंस मॉल के पास बरसाती नाला नंबर एक निकलता है, जो उद्योग विहार से सुशील ऐमा मार्ग होता हुआ दिल्ली के नजफगढ़ नाले में मिलता है। साल 2016 में उद्योग विहार में भारी जलभराव के मद्देनजर जीएमडीए ने उद्योग विहार में ओल्ड दिल्ली रोड तक बरसाती नाले की चौड़ाई को बढ़ाकर सवा 4 मीटर कर दिया था।

सुशील ऐमा मार्ग पर बरसाती नाले की चौड़ाई बढ़ाने की दिशा में काम शुरू किया तो सेक्टर-21, 22 और 23 के निवासियों ने पेड़ों की कटाई को लेकर विरोध किया। इस वजह से यह योजना अधर में अटक गई थी। जीएमडीए की तरफ से अब दोबारा इस योजना पर काम किया जा रहा है। मौजूदा बरसाती नाले की चौड़ाई करीब तीन से साढ़े तीन मीटर है, जोकि बदहाल अवस्था में है।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के चलते देरी हुई

नया बरसाती नाला तैयार करने की योजना के तहत छह महीने पहले टेंडर लग जाता, लेकिन ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के दूसरे चरण का मार्ग निर्धारित नहीं होने के चलते इसके निर्माण में देरी हुई। यह तय नहीं हुआ था कि ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो सेंट्रल वर्ज से निकाला जाएगा या रेजांगला चौक से ओल्ड दिल्ली रोड की तरफ बाईं तरफ में इसको तैयार किया जाएगा। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने बरसाती नाला तैयार करने की अनुमति दे दी है।

सुशील ऐमा मार्ग से ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो निकलेगी

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण का टेंडर आवंटित हो चुका है। इसके तहत मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर सेक्टर-9 तक मेट्रो मार्ग तैयार होना है। दूसरे चरण में सेक्टर-9 से लेकर डीएलएफ साइबर सिटी तक मेट्रो मार्ग तैयार होना है। दूसरे चरण में सुशील ऐमा मार्ग पर मेट्रो का संचालन होगा। बता दें कि सुशील ऐमा मार्ग की चौड़ाई करीब 30 मीटर है। मेट्रो निर्माण के लिए नौ मीटर जमीन की जरूरत होगी। बची जमीन में बरसाती नाला, फुटपाथ, सड़क और हरित क्षेत्र रहेगा।

विक्रम सिंह, कार्यकारी अभियंता, जीएमडीए, ''सुशील ऐमा मार्ग पर दो मीटर चौड़े नए बरसाती नाले का निर्माण होगा। पुराने बरसाती नाले की मरम्मत करवाई जाएगी। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) से बरसाती नाले के निर्माण की अनुमति मिल गई है। बरसाती नाला बनने से सेक्टर-21, 22, 23, पालम विहार और ओल्ड दिल्ली रोड पर जलभराव की स्थिति नहीं बनेगी।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News
