गुरुग्राम मेट्रो और रेलवे स्टेशन के लिए बड़ी योजना, द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी टनल

संक्षेप: गुरुग्राम रेलवे स्टेशन को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए भूमिगत टनल और मेट्रो विस्तार पर सहमति बनी है। जाम से निपटने के लिए सलाहकार नियुक्त होगा और सेक्टर-5 में नया इंटरचेंज स्टेशन बनाया जाएगा।

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) और गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) के अधिकारियों की बैठक बुधवार को सेक्टर-44 में हुई। इसकी अध्यक्षता शहरी विकास के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी ने की। इस दौरान गुरुग्राम रेलवे स्टेशन को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना पर चर्चा हुई।

साथ ही ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो परियोजना के निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के आसपास लगती सड़कों पर जाम को खत्म करने के लिए सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। रेलवे स्टेशन तक ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो और भोंडसी से रेलवे स्टेशन मेट्रो पहुंचेगी। मौजूदा समय में रेलवे रोड संकरी है। मेट्रो पहुंचने के बाद समस्या और बढ़ जाएगी। इससे रेलवे और मेट्रो यात्रियों के अलावा वाहन चालकों को दिक्कत होगी।

क्या-क्या बनेगा? इस पर डीएस ढेसी ने जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता अमित गोदारा को यह दिशा निर्देश जारी किए। ढेसी ने बुधवार को जीएमआरएल के अधिकारियों के साथ ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें जीएमआरएल से शैतान राम सांगवान, रजत वर्मा, एसडी शर्मा और नमीता कलसी आदि शामिल थे। बैठक में ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण में आ रही अड़चनों को लेकर सबसे पहले चर्चा हुई। जीएमआरएल अधिकारियों ने ढेसी को बताया कि सेक्टर-33 में मेट्रो डिपो के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। एचएसवीपी ने मार्बल मार्केट को मलबे में मिला दिया है। हीरो होंडा चौक से सेक्टर-नौ तक कुछ मकान और दुकान बीच में आ रहे हैं। इन मकानों और दुकानों के लिए जमीन का अधिग्रहण मेट्रो की जमीन अधिग्रहण नीति के तहत किया जाएगा।

भूमिगत टनल बनाने का सुझाव दिया रेलवे स्टेशन को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना पर काम किया जाएगा। जीएमआरएल अधिकारियों ने सुझाव दिया कि द्वारका एक्सप्रेसवे टनल की तर्ज पर स्टेशन को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए भूमिगत टनल बनाई जा सकती है। दौलताबाद रोड को चौड़ा करने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। ढेसी ने जीएमडीए अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि रेलवे स्टेशन तक बेहतर आवागमन के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त किया जाए।