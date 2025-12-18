Hindustan Hindi News
यशोभूमि से इफ्को चौक तक चलेगी अंडरग्राउंड मेट्रो, गुरुग्राम के नए रूट पर जल्द लगेगी मुहर

दिल्ली के यशोभूमि से गुरुग्राम के इफ्को चौक तक नई अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन का प्रस्ताव तैयार है, जिससे 2031 तक रोजाना एक लाख यात्रियों को लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार जल्द ही इस 11.63 किलोमीटर लंबे रूट या द्वारका-पालम विहार विकल्प में से एक पर अंतिम फैसला लेगी।

Dec 18, 2025 06:33 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम शहर में मेट्रो के दो नए प्रस्तावित रूट में से एक पर सहमति जल्द बन जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) ने दिल्ली के यशो भूमि मेट्रो स्टेशन से लेकर गुरुग्राम के इफ्को चौक तक प्रस्तावित मेट्रो मार्ग का राइडरशिप अध्ययन कर लिया है।

वहीं, द्वारका के सेक्टर-21 से लेकर पालम विहार के रेजांगला चौक तक हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (एचएमआरटीसी) पहले राइडरशिप अध्ययन करवा चुकी है। दोनों में से एक रूट पर जल्द फैसला लिया जाएगा।

डीएमआरसी की तरफ से यशो भूमि मेट्रो स्टेशन से लेकर इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन तक भूमिगत मेट्रो चलाने की योजना है। डीएमआरसी ने राइडरशिप अध्ययन में अनुमान लगाया है कि साल 2031 तक इस रूट पर रोजाना एक लाख यात्री सफर करेंगे।

दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन और कारों सहित अन्य परिवहन साधनों से यात्राा करने वाले लोग इस प्रस्तावित लाइन पर स्थानांतरित हो जाएंगे। अध्ययन के मुताबिक साल 2041 में यात्रियों की संख्या डेढ़ लाख और साल 2051 में 1.77 लाख तक पहुंच जाएगी। डीएमआरसी ने इस रूट को मंजूरी देने के लिए हरियाणा सरकार को प्रस्ताव बनाकर सौंपा है।

डीएमआरसी की तरफ से बताया गया है कि इस भूमिगत मेट्रो मार्ग की लंबाई करीब 11.63 किलोमीटर होगी। यह एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का विस्तार होगी। यह सेक्टर 22 स्थित ताऊ देवी लाल पार्क से होते हुए इफ्को चौक पर जाकर मिलेगी। इससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा होगी।

यहां बन सकते हैं स्टेशन

एचएमआरटीसी की तरफ से दिल्ली के द्वारका के सेक्टर-21 से लेकर गुरुग्राम के रेजांगला चौक तक मेट्रो संचालन को लेकर पहले ही राइडरशिप अध्ययन करवाया जा चुका है। इस अध्ययन के मुताबिक 8.4 किलोमीटर लंबे मेट्रो मार्ग पर साल 2031 तक यात्रियों की संख्या रोजाना दो लाख से अधिक होगी। इसके तहत रेजांगला चौक, गांव चौमा, सेक्टर-110ए, सेक्टर-111, दिल्ली के सेक्टर-28, आईईसीसी और द्वारका के सेक्टर-21 में मेट्रो स्टेशन को प्रस्तावित किया है। एचएमआरटीसी का यह सर्वे राइट्स ने किया था, जोकि एलिवेटिड होगा। साल 2041 में यात्रियों की संख्या तीन लाख रोजाना और साल 2051 में यात्रियों की संख्या चार लाख होने का दावा इस रिपोर्ट में किया गया है।

