गुरुग्राम में 2 नए रूट पर मेट्रो चलाने को 6 माह में बनेगी DPR, 30 KM से ज्यादा इलाके तक फायदा

संक्षेप: Gurugram Metro : मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के लिए खुशखबरी है एचएमआरटीसी ने गुरुग्राम में मेट्रो के दो नए रूट की डीपीआर तैयार करने की मंजूरी दे दी है। अगले छह महीने में डीपीआर तैयार करके रिपोर्ट एचएमआरटीसी को सौंप दी जाएगी।

मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के लिए खुशखबरी है। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (एचएमआरटीसी) ने गुरुग्राम में मेट्रो के दो नए रूट की डीपीआर तैयार करने की मंजूरी दे दी है। यह डीपीआर रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज (राइट्स) की तरफ से तैयार की जाएगी। अगले छह महीने में डीपीआर तैयार करके रिपोर्ट एचएमआरटीसी को सौंप दी जाएगी। इससे पहले इस रूट का यातायात अध्ययन किया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एचएमआरटीसी ने भोंडसी से सुभाष चौक, राजीव चौक, सोहना चौक होते हुए रेलवे स्टेशन तक करीब 17.09 किलोमीटर और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन होते हुए सेक्टर-पांच तक करीब 13.6 किलोमीटर की डीपीआर तैयार करने के लिए जुलाई में टेंडर आमंत्रित किए थे। इसके तहत सिर्फ राइट्स ने हिस्सा लिया। इस मामले को एचएमआरटीसी बोर्ड की बैठक में मुख्य सचिव के समक्ष रखा गया। इसमें राइट्स को टेंडर आवंटित कर दिया गया।

डीपीआर तैयार करने के एवज में इस कंपनी को करीब 1.41 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। अगले छह महीने के अंदर इन दोनों मेट्रो मार्ग की डीपीआर तैयार हो जाएगी।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो और दिल्ली मेट्रो से जुड़ेगी : भोंडसी से रेलवे स्टेशन की तरफ प्रस्तावित मेट्रो, ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो से सुभाष चौक और सेक्टर-पांच के पास मिलेगी। ऐसे में इन दोनों जगहों पर इंटरचेंज स्टेशन का निर्माण होगा। इस तरह गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से मिलेनियम सिटी सेंटर होते हुए सेक्टर-5 तक प्रस्तावित मेट्रो मार्ग के तहत इंटरचेंज स्टेशन मिलेनियम सिटी सेंटर और सेक्टर-5 में बनेगा।